Українським пенсіонерам знову підвищать пенсії — коли і чому

У грудні українським пенсіонерам в останній раз в цьому році піднімуть пенсію

З 1 жовтня українські пенсіонери у віці від 75 до 80 років почали отримувати доплату в 400 гривень в рамках президентської ініціативи Володимира Зеленського по збільшенню пенсій для старших пенсійних вікових груп. Але це не останнє заплановане на 2021 рік підвищення пенсій в Україні.

Так, з 1 грудня українські пенсіонери, які досягли 65 років, зможуть розраховувати на підвищення мінімального розміру своєї пенсії до 2600 гривень.

Причина тому — зростання мінімальної заробітної плати в Україні до 6500 гривень (станом на 14 жовтня вона становить 6000 грн), 40% від якої і складуть ті самі 2600 гривень. Правда, такий розмір пенсій буде лише за умови, що зі своїх 65 років чоловіки мають трудовий стаж не менше 35 років, а жінки — мінімум 30 років.

Решті ж пенсіонерів доведеться задовольнятися збільшенням мінімальної заробітної плати за віком з 1 грудня на 80 гривень — з нинішніх 1854 до 1934 гривень.

Як пише прес-служба Мінсоцполітики України, з 1 січня зростуть пенсії по втраті годувальника сім’ям, чиї родичі загинули в зоні проведення АТО/ООС. Мінімальна виплата складе 7800 гривень і торкнеться 2000 сімей, чия пенсія зросте в середньому на 2000 гривень.

Підвищення пенсій для українців з 1 грудня обійдеться бюджету Пенсійного фонду України в 18,5 млрд грн, які Кабінет міністрів України додатково виділив фонду.