Рус

Українським пенсіонерам знову підвищать пенсії — коли і чому

Автор
Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
16
Мінімальна пенсія буде 2600 гривень, але далеко не у всіх Новина оновлена 14 жовтня 2021, 17:43
Мінімальна пенсія буде 2600 гривень, але далеко не у всіх

У грудні українським пенсіонерам в останній раз в цьому році піднімуть пенсію

З 1 жовтня українські пенсіонери у віці від 75 до 80 років почали отримувати доплату в 400 гривень в рамках президентської ініціативи Володимира Зеленського по збільшенню пенсій для старших пенсійних вікових груп. Але це не останнє заплановане на 2021 рік підвищення пенсій в Україні.

Так, з 1 грудня українські пенсіонери, які досягли 65 років, зможуть розраховувати на підвищення мінімального розміру своєї пенсії до 2600 гривень.

Причина тому — зростання мінімальної заробітної плати в Україні до 6500 гривень (станом на 14 жовтня вона становить 6000 грн), 40% від якої і складуть ті самі 2600 гривень. Правда, такий розмір пенсій буде лише за умови, що зі своїх 65 років чоловіки мають трудовий стаж не менше 35 років, а жінки — мінімум 30 років.

Решті ж пенсіонерів доведеться задовольнятися збільшенням мінімальної заробітної плати за віком з 1 грудня на 80 гривень — з нинішніх 1854 до 1934 гривень.

Як пише прес-служба Мінсоцполітики України, з 1 січня зростуть пенсії по втраті годувальника сім’ям, чиї родичі загинули в зоні проведення АТО/ООС. Мінімальна виплата складе 7800 гривень і торкнеться 2000 сімей, чия пенсія зросте в середньому на 2000 гривень.

Підвищення пенсій для українців з 1 грудня обійдеться бюджету Пенсійного фонду України в 18,5 млрд грн, які Кабінет міністрів України додатково виділив фонду.

 

Теги:
#ПФУ #Пенсіонери #Пенсії #Зростання пенсій
Антон Поляков, ймовірно, відпочивав в компанії Джамбулатова і Алієва
Суспільство
Перед смертю Поляков відпочивав в компанії розшукуваного Азербайджаном чоловіка, — ЗМІ (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков, ймовірно, відпочивав в компанії Джамбулатова і Алієва
Перед смертю Поляков відпочивав в компанії розшукуваного Азербайджаном чоловіка, — ЗМІ (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Марш прибув на Майдан Незалежності.
Без сутичок, але з провокаціями: в Києві відбувся Марш до Дня захисників і захисниць України (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
В Україні погіршується епідобстановка з COVID-19
Менш ніж за тиждень вся Україна може перейти в "червону" зону, - лікар
Дата публікації
Категорія
Зростання зарплат військових вже давно відстає від темпів інфляції
Проблеми з зарплатами, держзамовленням і міністром: з якою армією Україна зустрічає День захисників
Дата публікації
Категорія
Ціна на газ — один з головних викликів нового опалювального сезону
Криза опалювального сезону: з якими проблемами зіткнеться Україна цієї зими і як їх можна вирішити