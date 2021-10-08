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Пенсійному фонду виділили ще 18,5 млрд гривень: чи чекати нового підвищення пенсій в цьому році

Автор
Микита Синицін
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Українські пенсіонери знову отримають добавку до пенсії Новина оновлена 08 жовтня 2021, 12:39
Українські пенсіонери знову отримають добавку до пенсії

Трохи менше 20 мільярдів гривень отримають українські пенсіонери за грудень 2021 року

З 1 жовтня українським пенсіонерам в черговий раз підвищили пенсію — додатково 400 гривень до своєї соцвиплати отримали українці у віці від 75 до 80 років.

Втім, як повідомляють в Пенсійному фонді України, це не останнє підвищення пенсії у 2021 році. Вже з 1 грудня зростуть пенсійні виплати у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

Як стверджує Міністерство соціальної політики України, мінімальна пенсія для людей старше 65 років при наявності повного страхового стажу (для жінки — 30 років страхового стажу і 35 років — для чоловіків) збільшиться до 2600 грн.

У Пенсійному фонді кажуть: на виплати знадобиться близько 18,5 млрд грн, у всякому разі, саме на таку суму Кабінет міністрів збільшив бюджет ПФУ.

Також в Пенсійному фонді похвалилися зростанням свого бюджету, який за підсумками 9 місяців склав 34,4% до аналогічного періоду 2020 року — або 372,6 млрд грн.

Нагадуємо, тепер можна не тільки отримати пенсію дистанційно, через картку, але й оформити її онлайн через інтернет за докладною інструкцією.

Теги:
#Пенсійний фонд #Мінсоцполітики #Підвищення зраплат #Зростання пенсій
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