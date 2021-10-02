Кому і коли підвищать пенсії в Україні

Профільні відомства поделілілсь планами на найближче майбутнє.

Всі українські пенсіонери вже в 2022 році будуть отримувати пенсії вище 2000 гривень.

За інформацією Міністерства соціальної політики, на початок 2020 року людей, які отримували пенсійні виплати нижче цієї суми було 4 мільйони осіб, проте за майже два роки їх кількість зменшилася до 1,7 мільйона.

Зокрема це стало можливим завдяки комплексній програмі допомоги для людей старше 80 років, в рамках якої вони почали отримувати доплату в 500 гривень. Тим самим їх пенсія зросла до 2600 гривень.

Разом з тим в Мінсоц очікують, що відповідна надбавка буде з наступного року видаватися і людям у віці 70-75 років.

Крім того, з 1 березня планується провести переіндексацію пенсій для 10 мільйонів пенсіонерів.

У свою чергу, в Пенсійному фонді зазначили, що вже з 1 грудня в Україні підніметься прожитковий мінімум, що призведе до зростання мінімальної пенсії за віком та доплата за ненормований стаж.

ПФУ також повідомив, що тоді ж у зв’язку з підвищенням мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень, до 2,6 тисяч гривень будуть підвищені пенсії для людей у віці від 65 років.

Звіт ПФУ про перерахунок пенсій у 2021 році

Нагадаємо, в Україні можна оформити або перерахувати пенсію через інтернет. Про те, як це зробити, читайте в матеріалі "Телеграф" за цим посиланням.