Кому и когда повысят пенсии в Украине

Профильные ведомства поделилилсь планами на ближайшее будущее.

Все украинские пенсионеры уже в 2022 году будут получать пенсии выше 2000 гривен.

По информации Министерства социальной политики, на начало 2020 года людей, получавших пенсионные выплаты ниже этой суммы было 4 миллиона человек, однако за почти два года их число уменьшилось до 1,7 миллиона.

В частности это стало возможным благодаря комплексной программе помощи для людей старше 80 лет, в рамках которой они начали получать доплату в 500 гривен и тем самым их пенсия возросла до 2600 гривен.

Вместе с тем в Минсоце ожидают, что соответствующая прибавка будет со следующего года выдаваться и людям в возрасте 70-75 лет.

Кроме того, с 1 марта планируется провести переиндексацию пенсий для 10 миллионов пенсионеров.

В свою очередь, в Пенсионном фонде отметили, что уже с 1 декабря в Украине поднимется прожиточный минимум, что приведет к росту минимальной пенсии по возрасту и доплата за ненормированный стаж.

ПФУ также сообщил, что тогда же в связи с повышением минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен, до 2,6 тысяч гривен будут повышены пенсии для людей в возрасте от 65 лет.

Отчет ПФУ о перерасчете пенсий в 2021 году

Напомним, в Украине можно оформить или пересчитать пенсию через интернет. О том, как это сделать, читайте в материале "Телеграф" по этой ссылке.