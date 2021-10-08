Пенсионному фонду выделили еще 18,5 млрд гривен: ждать ли нового повышения пенсий в этом году

Немногим менее 20 миллиардов гривен получат украинские пенсионеры за декабрь 2021 года

С 1 октября украинским пенсионерам в очередной раз повысили пенсию — дополнительно 400 гривен к своей соцвыплате получили украинцы в возрасте от 75 до 80 лет.

Впрочем, как сообщают в Пенсионном фонде Украины, это не последнее повышение пенсии в 2021 году. Уже с 1 декабря вырастут пенсионные выплаты в связи с увеличением прожиточного минимума и минимальной заработной платы до 6500 грн.

Как утверждает Министерство социальной политики Украины, минимальная пенсия для людей старше 65 лет при наличии полного страхового стажа (для женщины — 30 лет страхового стажа и 35 лет — для мужчины) увеличится до 2600 грн.

В Пенсионном фонде говорят: на выплаты понадобится около 18,5 млрд грн, во всяком случае, именно на такую сумму Кабинет министров увеличил бюджет ПФУ.

Также в Пенсионном фонде похвастались ростом своего бюджета, по итогам 9 месяцев составившего 34,4% к аналогичному периоду 2020 года — или 372,6 млрд грн.

Напоминаем, теперь можно не только получить пенсию дистанционно, через карточку, но и оформить ее онлайн через интернет по подробной инструкции.