Государство расщедрится: какие соцвыплаты ожидают украинцев в 2022 году

В наступающем году в Украине планируется рост прожиточного минимума, что повлечет за собой улучшенные условия соцподдержки

Окончательно приняв 2 ноября государственный бюджет на 2022 год, парламент заложил уровень социальной поддержки, который будет оказывать украинцам государство.

В зависимости от стажа, возраста и прочих условий украинские пенсионеры смогут получать в будущем году не менее 2093 гривен, а средний ее размер превысит 4000 гривен.

Вырастут также социальные выплаты на детей, в зависимости от их статуса и возраста. Насколько весомой в наступающем году будет госпомощь, разбирался "Телеграф".

Прожиточный минимум вырастет

Основным показателем, главным образом влияющим на размер соцвыплат, является минимальный прожиточный минимум. Он устанавливается отдельно для трудоспособных граждан и лиц, утративших трудоспособность, а также детей, в зависимости от возраста последних.

Так, прожиточный минимум для трудоспособных украинцев составит:

2481 гривна с 1 декабря 2021 года;

2600 гривен с 1 июля 2022 года;

2684 гривны с 1 декабря 2022 года.

Для лиц, утративших трудоспособность, минимум составляет 1934, 2027 и 2093 гривны соответственно.

Читайте также: Категория Экономика и Финансы Украинцам до конца года еще дважды пересчитают пенсии: подробности В первый месяц зимы украинцам повысят прожиточный минимум и минимальную зарплату. Это скажется и на пенсиях.

Для детей, в зависимости от возраста, минимум установлен в размере:

для детей до 6 лет: с 1 декабря 2021 г. — 2100 грн, с 1 июля 2022 г. — 2201 грн, с 1 декабря 2022 г. — 2272 грн;

для детей от 6 до 18 лет: с 1 декабря 2021 г. — 2618 грн, с 1 июля 2022 г. — 2744 грн, с 1 декабря 2022 г. — 2833 грн.

Соцвыплаты на детей

Серьезно изменятся социальные выплаты на несовершеннолетних, и больше всего они увеличатся для детей с тяжелыми заболеваниями, но не признанными инвалидами. Согласно постановлению Кабинета министров Украины, уже с 1 января 2022 года выплаты будут следующими: дети до 6 лет — 4200 гривен (вместо нынешних 1934 гривен), и от 8 до 18 лет — 5236 гривен.

Также изменятся выплаты на детей, над которыми установлены опека и попечительство. Так, украинцам в возрасте от 0 до 6 лет пособие будет выплачиваться в размере:

с 1 декабря 2021 г. — 5250 грн;

с 1 июля 2022 г. — 5502,5 грн;

с 1 декабря 2022 г. — 5680 грн.

На детей же от 6 до 18 лет пособия будут следующими:

с 1 декабря 2021 г. — 6545 грн;

с 1 июля 2022 г. — 6860 грн;

с 1 декабря 2022 г. — 7082,5 грн.

При рождении первого ребенка мама сможет получить выплату в 41 280 гривен, из которых 10 320 будет начисляться сразу и по 860 грн ежемесячно следующие 3 года.

Впрочем, если Верховная Рада проголосует законопроект №5585, размер выплаты может вырасти до 50 тысяч гривен.

Также родители смогут воспользоваться монетизацией "бэби-бокса" и получить выплату деньгами от государства в размере 3 прожиточных минимумов на ребенка до 6 лет. То есть, с 1 января 2022 года — 6300 гривен, с июля — 6603 гривны и с 1 декабря — 6816 гривен.

Пособие по безработице и выплаты по инвалидности

Также в связи с ростом прожиточного минимума для трудоспособных лиц вырастет максимальный размер пособия по безработице. Таким образом с 1 января максимальный размер составит 9924 гривны. В декабре же этот максимум достигнет 10 736 гривен.

Кроме того, с 1 января увеличится пенсия в связи с потерей кормильца и составит 1934 грн. При этом выплата на двоих лиц, лишившихся кормильца, вырастет до 2320,8 грн, на троих и более — до 2901 грн.

Пенсии лицам с инвалидностью, полученной на войне, с 1 января 2022 повысятся до 12 571 гривны для І группы, до 10 153,5 грн для ІІ группы, и до 6962,4 грн для ІІІ группы. Минимальная пенсия участника боевых действий с 1 января будет составлять 4061,4 грн.

Как ранее сообщал "Телеграф", Минсоцполитики Украины продолжает продвигать идею внедрения в Украине накопительной системы пенсии.