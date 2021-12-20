В Кабмине рассказали, как будут работать накопительные пенсии в Украине

Для перехода к новой пенсионной системе Украине понадобится не один год

Очередной этап пенсионной реформы должны утвердить уже в начале 2022 года, после чего Украина перейдет на второй уровень накопления пенсий, однако к полноценному переходу из государственных пенсий в накопительные понадобится не один год.

Нюансами законопроекта №2683 поделилась глава Минсоцполитики Марина Лазебная в интервью "Суспільному".

Кого коснется пенсионная реформа?

По словам Марины Лазебной, Украина сейчас стоит на пороге долгожданных изменений в системе пенсий. В частности, идет рассмотрение законопроекта о внедрении обязательной накопительной системы и если его все-таки примут — это станет хорошим сигналом для всего общества.

Этим законопроектом предусматривается создание для каждого работающего человека отдельного накопительного пенсионного счета, на который государство будет перечислять часть по налогам. Кроме того, на этот счет будут поступать отчисления из ЕСВ, которые платит работодатель.

"Мы хотим, чтобы государство стимулировало людей и давало дополнительные бонусы. Если работник добровольно платит, то еще государство помогает формировать ему добровольные взносы", — отметила Лазебная.

Когда накопительные пенсии заработают?

Глава Минсоцполитики отмечает, что для перехода с одной пенсионной системы на другую потребуется определенный промежуток времени.

"Планируется, что она будет введена с 2023 года и до 2026 года. Средства будут в Едином государственном накопительном фонде. А после 2026 года у человека должен появиться выбор — перевести эти средства в накопительный пенсионный фонд", — указала Лазебная.

По ее словам, граждане смогут выбирать фонды, в которых они хотят накапливать пенсию. Эти фонды должны регулироваться государством и быть авторизованными.

Лазебная отметила, что Украина уже опоздала с введением накопительных счетов и ожидает этого более 16 лет.

Кого накопительные пенсии будут касаться?

В Минсоцполитике говорят, что участниками обязательной накопительной системы могут быть люди в возрасте до 55 лет. Однако поправки по возрасту еще могут вноситься.

Это связано с тем, что пенсионный возраст в Украине — 60 лет и за 5 лет сложно накопить себе пенсию, а некоторые все-таки продолжают работать и после 60 лет.

"Поэтому Министерство соцполитики выступает за то, чтобы человек сам после 55 лет добровольно определился, хочет ли он быть участником накопительной системы. Это демократический принцип — право выбора", — добавила Лазебная.

Что будет с государственными пенсиями?

В Украине действует солидарная пенсионная система, когда трудоустроенные платят за то, чтобы выплатить пенсии пенсионерам. Их в нашей стране сейчас 11 миллионов, и эти граждане не будут участниками накопительной системы, говорит Лазебная.

"Эти пенсии (от государства — ред.) будут всегда для пенсионеров. Если мы говорим о том, когда будут параллельно работать эти системы, то есть определенная гарантия. Она закреплена в 102-й Конвенции Международной организации труда, которую Украина ратифицировала. Там есть нестандартное минимальное обеспечение — это 40% от зарплаты. Меньше государство не имеет права платить. Мы надеемся, что развитие накопительных сбережений позволит больше процента, коэффициента замещений", — отметила министр социальной политики.

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