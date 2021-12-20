В Кабміні розповіли, як працюватимуть накопичувальні пенсії в Україні

Для переходу до нової пенсійної системи Україні знадобиться не один рік

Черговий етап пенсійної реформи мають затвердити вже на початку 2022 року, після чого Україна перейде на другий рівень накопичення пенсій, однак до повноцінного переходу з державних пенсій до накопичувальних знадобиться не один рік.

Нюансами запровадження законопроєкту №2683 поділилася голова Мінсоцполітики Марина Лазебна в інтерв’ю "Суспільному".

Кого торкнеться пенсійна реформа?

За словами Марини Лазебної, Україна зараз стоїть на порозі довгоочікуваних змін у пенсій системі. Зокрема, йде розгляд законопроєкту про запровадження обов’язкової накопичувальної системи і якщо його таки ухвалять — це стане добрим сигналом для всього суспільства.

Цим законопроєктом передбачається створення для кожної людини, яка працює, окремого накопичувального пенсійного рахунку, на який держава буде перераховувати частину з податків. Крім того, на цей рахунок надходитимуть відрахування з ЄСВ, який сплачує роботодавець.

"Ми хочемо, щоб держава стимулювала людей та давала додаткові бонуси. Якщо працівник добровільно сплачує, то ще держава допомагає формувати йому добровільні внески", — зазначила Лазебна.

Коли накопичувальні пенсії запрацюють повністю?

Голова Мінсоцполітики зазначає, що для переходу з однієї пенсійної системи на іншу знадобиться певний проміжок часу.

"Планується, що вона буде запроваджена із 2023 року і до 2026-го року. Кошти будуть в Єдиному державному накопичувальному фонді. А після 2026 року у людини має зʼявитись вибір — переказати ці кошти в накопичувальний пенсійний фонд", — вказала Лазебна.

За її словами, громадяни зможуть обирати фонди, у яких вони хочуть накопичувати пенсії. Ці фонди мають регулюватися державою та бути авторизованими.

Лазебна зазначила, що Україна вже запізнилася із запровадженням накопичувальних рахунків і очікує цього понад 16 років.

Кого накопичувальні пенсії будуть стосуватися?

У Мінсоцполітики кажуть, що учасниками обовʼязкової накопичувальної системи можуть бути люди до 55 років. Однак, поправки щодо віку ще можуть вноситися.

Це пов’язано з тим, що пенсійний вік в Україні — 60 років і за 5 років складно накопичити собі пенсію, а деякі все-таки продовжують працювати й після 60.

"Тому Міністерство соцполітики виступає за те, щоб людина сама після 55 років, добровільно, визначилась, чи хоче вона бути учасником накопичувальної системи. Це демократичний принцип — право вибору", додала Лазебна.

Що буде з державними пенсіями?

Наразі в Україні діє солідарна пенсійна система, коли працевлаштовані платять за те, щоб виплатити пенсії пенсіонерам. Їх у нашій країні зараз 11 мільйонів і ці громадяни не будуть учасниками накопичувальної системи, каже Лазебна.

"Ці пенсії (від держави — ред.) будуть завжди для пенсіонерів. Якщо ми говоримо про те, коли будуть паралельно працювати ці системи, то є певна гарантія. Вона закріплена в 102-й Конвенції Міжнародної організації праці, яку Україна ратифікувала. Там є нестандартне мінімальне забезпечення — це 40% від зарплати. Менше держава не має права платити. Ми сподіваємось, що розвиток накопичувальних заощаджень дозволить більший відсоток, коефіцієнт заміщень", — зазначила міністр соціальної політики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, кому і на скільки підвищать пенсії у 2022 році.