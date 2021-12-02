Кому і на скільки підвищать пенсії у 2022 році

За наявності стажу мінімальна пенсія у 70-75-річних українців сягне 3000 гривень

У 2022 році частина українських пенсіонерів отримає чергову надбавку до пенсії. Щомісяця окремої категорії громадян доплачуватимуть по 300 гривень.

Таку інформацію від глави Мінсоцполітики Марини Лазебної повідомили на офіційному сайті глави держави.

Кому "світить" підвищення пенсії?

Пріоритетними у питаннях матеріального забезпечення серед пенсіонерів було визнано людей віком від 70 до 75 років, зазначила Марина Лазебна. За її словами, початок процесу підвищення пенсій заплановано на жовтень 2022 року.

Таким чином, пенсіонери віком від 70 років можуть розраховувати:

на мінімальний розмір пенсії у 3000 гривень за наявності необхідного стажу (для жінок — 30 років, для чоловіків — 35 років);

на мінімальну пенсію у 2500 гривень за відсутності потрібних років стажу. Остаточний розмір виплат визначатиметься пропорційно до наявного страхового стажу.

Щомісяця доплати до пенсії у розмірі 300 гривень все із того ж жовтня 2022 року мають отримати близько 1,7 млн. українських пенсіонерів.

Також слід зазначити, що при виході на пенсію у наступному році жінок віком 60 років очікує доплата у розмірі 9% від суми нарахованої пенсії. Це зроблено для остаточного завершення процесу збільшення пенсійного віку у жінок.

До речі, пенсії не лише зростатимуть наступного року, а й збільшилися для деяких категорій населення з 1 грудня 2021 року. "Телеграф" докладно розповідав, хто може розраховувати на більш високу пенсію.