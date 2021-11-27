Від пенсії до зарплати: у грудні українці отримуватимуть більше

Українцям анонсували підвищення соціальних стандартів вже з грудня

У грудні 2021 року українцям востаннє у році, що минає, піднімуть соціальні стандарти, збільшивши мінімальну заробітну плату, прожитковий мінімум і мінімальну пенсію.

1 січня поточного року українцям збільшили мінімальну зарплату із 5000 до 6000 гривень, а з 1 грудня вона зросте до 6500 гривень. Тобто за рік мінімалка підвищиться на 30%, що своєю чергою спричинить зростання й інших соцстандартів, насамперед пенсії.

Так, мінімальна пенсія за віком в Україні з 1 грудня збільшиться на 80 гривень і становитиме 1934 гривні, що дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Пенсія в Україні не може бути нижчою за цей показник і її отримують близько 1 мільйона українців.

Водночас пенсіонери віком понад 65 років, які мають 35 років трудового стажу у чоловіків та 30 років – у жінок, зможуть отримувати з 1 грудня мінімальну пенсію у 2600 гривень, запевняє міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Також зростуть та інші соціальні виплати. Наприклад, розмір адресної допомоги для осіб з інвалідністю, з 1 грудня становитиме:

для осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю — 2514,2 грн;

для осіб з інвалідністю ІІ групи – 2224,1 грн;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 1934 гривні.

У 2022 році в Мінсоці обіцяють цілих 12 етапів зростання пенсії, перший з яких може статися вже в березні, тож за підсумками року пенсіонери, які мають стаж у 30-35 років, отримуватимуть не менше 3000 гривень, а середня пенсія буде близько 4000 гривень..

Водночас мінімальна пенсія за віком за рік зросте лише на 159 гривень – до 2093 гривень. Трохи більше – на 200 гривень до 6700 гривень зросте мінімальна заробітна плата українців у 2022 році.