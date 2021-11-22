Зростання мінімалки до 6500 грн: турбота про народ чи черговий популізм

Слідом за підвищенням мінімальної зарплати трапиться не лише зростання пенсій, а й збільшення штрафів

З 1 грудня мінімальна зарплата в Україні зросте з 6000 до 6500 грн – це передбачено бюджетом на 2021 рік. Українцям підвищення мінімалки традиційно подається як суцільні плюси та турбота про народ: зростають зарплати та купівельна спроможність, економіка шляхом вибілювання зарплат виходить із тіні, збільшуються надходження до бюджету.

Але чого насправді більше у підвищенні мінімалки – плюсів чи мінусів? Чим обертається це зростання для наших гаманців та української економіки в цілому? Відповіді на ці запитання "Телеграф" шукав разом з експертами.

Мінімалка зростає, реальні зарплати – ні

Попри постійне статистичне зростання українських зарплат, вони залишаються одними з найнижчих у Європі. Бажання влади змусити компанії платити більше, а заразом і виводити доходи з тіні просто піднімаючи мінімальну зарплату цілком зрозуміло, але це так не працює.

Почнемо з того, що в Україні зростання мінімалки практично не впливає на збільшення реальних доходів. Про це, до речі, говорять і нещодавні дані Держстату, які показали: у першому півріччі 2021-го загальні доходи 69% українців виявилися меншими за 7 тис. грн на місяць. Річ у тім, що оскільки значна частина українських зарплат перебуває в тіні, зростання мінімалки означає перерозподіл офіційної та конвертної частини. Таким чином, каже аналітик Олексій Кущ, підвищення мінімальної зарплати фактично є інструментом гібридного оподаткування: роботодавцям доводиться платити більше податків, плюс зростають податки та збори, прив’язані до мінімалки.

Виведення зарплат із тіні шляхом підвищення мінімалки економісти теж ставлять під сумнів. Зокрема, на думку економіста Андрія Мартинюка, у той час, як якась частина зарплат виводиться на «біле світло», у тінь йде зайнятість загалом. Тобто співробітників, які не оформлені офіційно, стає більше.

«Позитивного ефекту немає»

На думку засновника компанії Performance Managment Сергія Сарояна, з урахуванням інфляції, яка в останні місяці тримається вище 10%, і зростання тарифів більш ніж на 30%, українські зарплати мають бути вищими. Та й дефіцитний ПФУ треба рятувати: 40% надходжень до нього розраховуються за мінімалкою.

«Проте, наперекір тому, що мінімальна зарплата зростає випереджальними темпами не перший рік, поки позитивного ефекту не видно, — зазначає експерт. – Але при цьому посилюється тиск на ФОПів: розмір ЄСВ з 1 грудня становитиме 1430 грн, єдиний податок – 248 грн для першої групи, 1300 грн – для другої та 3-5% від доходу для третьої. У результаті виходить, що замість збільшення надходжень до бюджету зростає ймовірність відходу підприємців у сіру зону».

Аналітик Сергій Фурса вважає, що переживання щодо бізнесу марні.

«Зарплати в бізнесі набагато вищі за мінімалку, — нагадує експерт. — Тож зменшать частку у конвертах, збільшать «білу частину» та заплатять із неї податки. Нам уже час звикати, що платити податки – це правильно та абсолютно нормально».

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При цьому загалом у підвищенні мінімалки Сергій Фурса бачить більше мінусів, ніж плюсів.

«За останні півтора року мінімальна зарплата вже зросла на 36% без значного зростання економіки, – зазначив фінансист у розмові з «Телеграфом». – Це нелогічно, незрозуміло та непропорційно. Таке зростання провокує розкручування інфляції та збільшує навантаження на бюджет. І збільшення податкових надходжень скарбницю не рятують: витрати все одно більші коштом зростання зарплат бюджетників. Тож зростання мінімалки – це популізм у чистому вигляді, і нічого більше. Добре, що 2022 року це зростання заплановане лише на 3% — це згладжуватиме негативні наслідки».

З тим, що сьогодні підвищення мінімальної зарплати не принесе користі економіці України, погоджується і президент Інституту реформ та розвитку Києва Олександр Вовченко.

«Популістичні кроки влади не можуть замінити ті реформи, які необхідні для зростання та зміцнення української економіки, — каже експерт. – Для початку владі потрібно подолати корупцію, знизити фіскальне навантаження на бізнес, провести реформи правоохоронної та судової систем, спростити умови ведення бізнесу. Верховенство права, забезпечення права та свободи громадян, свобода слова, розвиток громадянського суспільства мають бути нашими основами. Тільки в цьому випадку у нас зростатиме економіка. Бізнес почне виходити з тіні, а зарплати почнуть збільшуватись у реальності, а не у статистичних звітах».

Економіст Владислав Банков додає: Україні треба підвищувати не мінімалку, а неоподатковуваний мінімум. Це не лише зменшить податкове навантаження на дрібний та середній бізнес, а й не обернеться додатковими витратами на підвищення зарплат бюджетникам.

Пенсії та штрафи зростуть

Попри скепсис експертів, підвищення мінімалки з 1 грудня — вже питання вирішене. І це потягне за собою зростання інших виплат, податків та штрафів.

Підвищення мінімальної зарплати збільшить мінімальну пенсію українців віком від 65 років зі страховим стажем не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Річ у тім, що якщо пенсії за віком цієї категорії громадян не дотягують до 40% мінімальної зарплати, держава доплачує до цього мінімуму. За мінімальної зарплати в 6000 грн цей мінімум становить 2400 грн, а за 6500 грн він зросте на 200 грн і становитиме 2600 грн.

Крім того, у пенсіонерів, пенсія яких розраховується за базовою формулою, зросте доплата за понаднормовий стаж: це 1% від прожиткового мінімуму за кожен рік понад необхідний стаж.

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Від розміру мінімалки залежать податки та збори. Зокрема, як говорилося вище, збільшиться податкове навантаження на ФОПів. Також зростуть відрахування підприємств за працівників із високими зарплатами. Згідно з чинним законодавством, максимальний розмір доходу, з якого стягують ЄСВ, становить 15 мінімальних зарплат. Тобто якщо зараз підприємство платить ЄСВ із зарплати своїх топів від суми 90 тис. грн, то з 1 грудня податок стягуватиметься з 97,5 тис. грн.

До мінімальної зарплати прив’язані багато штрафів у трудовому законодавстві – від допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору до перешкод для перевірок. Відповідно всі ці штрафи, як і мінімалка, зростуть на 8,3%.

Цікаво, що витрати багатіїв знизяться, адже зростання мінімалки збільшує поріг, з якого береться податок на розкіш, з 2,250 млн грн до 2,438 млн грн (375 мінімальних зарплат).

Зросте податок на нерухомість. Нагадаємо, що ставки податку встановлюються місцевими органами влади, але вони не можуть перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за метр зайвої площі. Тобто якщо сьогодні за кожен «зайвий метр» можна заплатити максимум 90 грн, то з 1 грудня ця сума зросте до 97,5 грн.

Словом, кажуть експерти, не варто помилятися, що зростання мінімалки без економічних підстав може призвести до збільшення реальних доходів українців. Підвищуючи мінімальну зарплату, влада керується не турботою про населення, а перспективами покращити статистику та підвищити збори до бюджету. І ці завдання успішно виконуються.