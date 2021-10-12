"Якщо ви завели сім'ю, маючи зарплатню 500 доларів, – у вас реальні проблеми"

Бідність українців — відповідальність держави.

В Україні вижити на зарплату у 500 доларів США (приблизно 13 тисяч гривень) дуже важко, витрати йдуть на харчування, житло та побутові потреби. При цьому 23% українців отримують близько 200 доларів — і це вже злидні.

Про це написав український економіст та колишній міністр фінансів Ігор Уманський у Facebook.

Як в Україні живеться на зарплату 500 доларів

Нещодавно премʼєр Шмигаль захоплено проголосив: у нас 500 доларів зарплата. Так добре ще ніколи не було!

Спробуймо розібратись, як саме добре.

Зазвичай відразу починають говорити про інфляцію, зростання тарифів. Але це все – ніби про життя на іншій планеті. Тому давайте перейдемо на життєвий рівень.

Оцінимо компоненти витрат на життя людини, яка заробляє 500 доларів на місяць. Припустимо, що це його "чисті" доходи, вже після сплати податків.

Як він використовує ці гроші? Йдемо за класичною пірамідою Маслоу.

Їжа – $100 на місяць. Мало, але щоб з голоду не померти.

Далі. Своє житло чи ні? Де ти з $500 доларів придбаєш собі квартиру? Виходить, або живеш з батьками, або оренда $100-150 на місяць. У Києві цих грошей вистачить тільки на кімнату.

Комуналка – $50, приміром. Дякувати Денису Ринатовичу.

Транспорт, звʼязок, сигарети, кава, пиво – $150.

Батьки – ? Чи доводиться вам допомагати батькам?

Одяг – $50-100. Це при тому, що у вас вже повинен бути одяг, а потім ви його оновлюєте. Але для цього він повинен звідкись взятися.

Ви ж хочете розважатися? Кіно, туди-сюди – $50

Не дай Боже вам захворіти. Або купити чайник, мікрохвильову піч. Грошей на це вже немає. Брати кредит під 100% річних – тимчасове, але не найкраще рішення.

Ми бачимо, що грошей на життя вистачає впритул. І це не найкраще життя.

Крім того, весь цей час ви не маєте можливості накопичувати. А це – увага – ознака бідності. А якщо вас завтра звільнять? Ви залишитеся без засобів до існування.

Бідність – найсильніший удар по гідності людини. Щоб вас не звільнили, ви будете готові на все. Це серйозно додає авторитарних повноважень вашому роботодавцю. Особливо з урахуванням милованівського трудового кодексу. За роботу, яка може приносити $1000, ви будете отримувати $500, інакше виженуть.

Додам ще кілька акцентів.

Перше. Так, наведені розрахунки стосуються життя у великих містах. Є в Україні населені пункти, в яких можна вижити й на менші суми. Але ж і доходи в них істотно менші.

Друге. За даними Держкомстату, 70% населення України отримують доходи менше ніж 500 доларів на місяць. З них 23% – трохи більше ніж 200 доларів. Це – злидні. Тотальне зубожіння країни.

Третє. Ситуацію рятують "заробітчани". Вони надсилають з-за кордону гроші своїм родинам. Дуже часто це ті самі 500 євро на місяць.

Четверте. Від бідності народжується "тінь". Ось чому ніхто не поспішає прислухатись до закликів Гетьманцева і платити податки з усіх своїх доходів.

Ну і нарешті, пʼяте. Бідність – причина виродження України. Якщо ви завели сімʼю, маючи зарплатню 500 доларів, – у вас починаються реальні проблеми.

Все це – відповідальність держави. За 30 років незалежності державна влада абсолютно забула про свою головну функцію – забезпечувати добробут громадян.

Сьогодні держава для "низів" – це необхідність виживати, а для "верхів" – можливість заробити особистий статок, користуючись ресурсами влади.

Державу повинні очолити люди, які мислять інтересами всього суспільства. Інакше через тридцять років самого цього суспільства вже не буде.