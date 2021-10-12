Укр

"Если вы завели семью, имея зарплату 500 долларов, — у вас реальные проблемы"

Автор
Игорь Уманский
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Украинские деньги. Новость обновлена 12 октября 2021, 14:58
Украинские деньги.

Бедность украинцев — ответственность государства.

В Украине выжить на зарплату в 500 долларов США (примерно 13 000 гривен) очень трудно, расходы идут на питание, жилье и бытовые нужды. При этом 23% украинцев получают около 200 долларов — и это уже нищета.

Об этом написал украинский экономист и бывший министр финансов Игорь Уманский в Facebook.

Как в Украине живется на зарплату 500 долларов

Недавно премьер Шмыгаль восторженно провозгласил: у нас 500 долларов зарплата. Так хорошо еще никогда не было!

Попробуем разобраться, как хорошо.

Обычно сразу начинают говорить об инфляции, росте тарифов. Но это все — как о жизни на другой планете. Поэтому давайте перейдем на жизненный уровень.

Оценим компоненты расходов на жизнь человека, который зарабатывает 500 долларов в месяц. Предположим, что это его "чистые" доходы, уже после уплаты налогов.

Как он использует эти деньги? Идем по классической пирамидой Маслоу.

Еда — $ 100 в месяц. Мало, но чтобы с голоду не умереть.

Далее. Свое жилье или нет? Где ты с $ 500 долларов купишь себе квартиру? Получается, или живешь с родителями, или аренда $ 100-150 в месяц. В Киеве этих денег хватит только на комнату.

Коммуналка — $ 50, например. Слава Денису Ринатовичу.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
Теги:
#Зарплата #Богатство #Нищета #Бідність
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