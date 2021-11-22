Рост минималки до 6500 грн: забота о народе или очередной популизм

Следом за повышением минимальной зарплаты случится не только рост пенсий, но и увеличение штрафов

С 1 декабря минимальная зарплата в Украине вырастет с 6000 до 6500 грн – это предусмотрено бюджетом на 2021 год. Украинцам повышение минималки традиционно преподносится как сплошные плюсы и забота о народе: растут зарплаты и покупательская способность, экономика за счет выбеливания зарплат выходит из тени, увеличиваются поступления в бюджет.

Но чего на самом деле больше в повышении минималки – плюсов или минусов? Чем оборачивается этот рост для наших кошельков и для украинской экономики в целом? Ответы на эти вопросы «Телеграф» искал вместе с экспертами.

Минималка растет, реальные зарплаты — нет

Несмотря на постоянный статистический рост украинских зарплат, они остаются одними из самых низких в Европе. Желание властей заставить компании платить больше, а заодно и выводить доходы из тени, просто поднимая минимальную зарплату, вполне понятно, но это так не работает.

Начнем с того, что в Украине рост минималки практически не сказывается на увеличении реальных доходов. Об этом, кстати, говорят и недавние данные Госстата, которые показали: в первом полугодии 2021-го общие доходы 69% украинцев оказались меньше 7 тыс. грн в месяц. Дело в том, что поскольку значительная часть украинских зарплат находится в тени, рост минималки означает перераспределение официальной и «конвертной» части. Таким образом, говорит аналитик Алексей Кущ, повышение минимальной зарплаты фактически является инструментом гибридного налогообложения: работодателям приходится платить больше налогов, плюс растут налоги и сборы, привязанные к минималке.

Выведение зарплат из тени путем повышения минималки экономисты тоже ставят под сомнение. В частности, по мнению экономиста Андрея Мартынюка, в то время как какая-то часть зарплат выводится на «белый свет», в тень уходит занятость в целом. То есть сотрудников, не оформленных официально, становится больше.

«Положительного эффекта нет»

По мнению основателя компании Performance Managment Сергея Сарояна, с учетом инфляции, которая в последние месяцы держится выше 10%, и роста тарифов более чем на 30%, украинские зарплаты должны быть выше. Да и дефицитный ПФУ надо спасать: 40% поступлений в него рассчитываются по минималке.

«Однако, несмотря на то, что минимальная зарплата растет опережающими темпами не первый год, пока положительного эффекта не видно, — отмечает эксперт. – Но при этом усиливается давление на ФОПов: размер ЕСВ с 1 декабря составит 1430 грн, единый налог — 248 грн для первой группы, 1300 грн — для второй и 3-5% от дохода для третьей. В итоге получается, что вместо увеличения поступлений в бюджет, возрастает вероятность ухода предпринимателей в серую зону».

Аналитик Сергей Фурса считает, что переживания по поводу бизнеса напрасны.

«Зарплаты в бизнесе намного выше минималки, — напоминает эксперт. — Так что уменьшат долю в конвертах, увеличат «белую часть» и заплатят с нее налоги. Нам уже пора привыкать, что платить налоги – это правильно и абсолютно нормально».

Читайте также: Категория Экономика и Финансы Украинцам до конца года еще дважды пересчитают пенсии: подробности В первый месяц зимы украинцам повысят прожиточный минимум и минимальную зарплату. Это скажется и на пенсиях.

При этом в целом в повышении минималки Сергей Фурса видит больше минусов, чем плюсов.

«За последние полтора года минимальная зарплата уже выросла на 36% без значительного роста экономики, — отметил финансист в беседе с «Телеграфом». – Это нелогично, необъяснимо и непропорционально. Такой рост провоцирует раскручивание инфляции и увеличивает нагрузку на бюджет. И увеличение налоговых поступлений казну не спасают: расходы все равно больше за счет роста зарплат бюджетников. Так что рост минималки – это популизм в чистом виде, и ничего больше. Хорошо, что в 2022 году этот рост запланирован всего на 3% — это будет сглаживать негативные последствия».

С тем, что сегодня повышение минимальной зарплаты не принесет пользы экономике Украины, соглашается и президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко.

«Популистические шаги власти не могут заменить те реформы, которые необходимы для роста и укрепления украинской экономики, — говорит эксперт. – Для начала власти нужно преодолеть коррупцию, снизить фискальную нагрузку на бизнес, провести реформы правоохранительной и судебной систем, упростить условия ведения бизнеса. Верховенство права, обеспечение прав и свобод граждан, свобода слова, развитие гражданского общества должны быть нашими основами. Только в этом случае у нас будет расти экономика. Бизнес начнет выходить из тени, а зарплаты начнут увеличиваться в реальности, а не в статистических отчетах».

Экономист Владислав Банков добавляет: Украине надо повышать не минималку, а необлагаемый налогами минимум. Это не только уменьшит налоговую нагрузку на мелкий и средний бизнес, но и не обернется дополнительными затратами на повышение зарплат бюджетникам.

Пенсии и штрафы вырастут

Несмотря на скепсис экспертов, повышение минималки с 1 декабря — уже вопрос решенный. И это потянет за собой рост других выплат, налогов и штрафов.

Повышение минимальной зарплаты увеличит минимальную пенсию украинцев старше 65 лет со страховым стажем не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Дело в том, что если пенсии по возрасту этой категории граждан не дотягивают до 40% от минимальной зарплаты, государство доплачивает до этого минимума. При минимальной зарплате в 6000 грн данный минимум составляет 2400 грн, а при 6500 грн он вырастет на 200 грн и составит 2600 грн.

Кроме того, у пенсионеров, чья пенсия рассчитывается по базовой формуле, вырастет доплата за сверхурочный стаж: это 1% от прожиточного минимума за каждый год сверх необходимого стажа.

Читайте также: Категория Деньги Украинцев ожидает рост пенсий: кого и когда коснется повышение выплат Украинцам обещают пенсию в 4000 гривен и даже озвучивают сроки повышения

От размера минималки зависят налоги и сборы. В частности, как уже говорилось выше, увеличится налоговая нагрузка на ФОПов. Также вырастут отчисления предприятий за работников с высокими зарплатами. Согласно действующему законодательству, максимальный размер дохода, с которого взимают ЕСВ, составляет 15 минимальных зарплат. То есть, если сейчас предприятие платит ЕСВ с зарплаты своих топов от суммы 90 тыс. грн, то с 1 декабря налог будет взыматься с 97,5 тыс. грн.

К минимальной зарплате привязаны многие штрафы в трудовом законодательстве – от допуска работника к работе без оформления трудового договора до создания препятствий для проверок. Соответственно, все эти штрафы, как и минималка, вырастут на 8,3%.

Интересно, что расходы богачей снизятся, ведь рост минималки увеличивает порог, с которого берется налог на роскошь, с 2,250 млн грн до 2,438 млн грн (375 минимальных зарплат).

Вырастет и налог на недвижимость. Напомним, что ставки налога устанавливаются местными органами власти, но они не могут превышать 1,5% от минимальной зарплаты за метр излишней площади. То есть, если сегодня за каждый «лишний метр» можно заплатить максимум 90 грн, то с 1 декабря эта сумма вырастет до 97,5 грн.

Словом, говорят эксперты, не стоит поддаваться заблуждению, что рост минималки без экономических оснований может привести к увеличению реальных доходов украинцев. Повышая минимальную зарплату, власти руководствуются не заботой о населении, а перспективами улучшить статистику и повысить сборы в бюджет. И эти задачи успешно выполняются.