От пенсии до зарплаты: в декабре украинцы будут получать больше

Украинцам анонсировали повышение социальных стандартов уже с декабря

В декабре 2021 года украинцам в последний раз в уходящем году поднимут социальные стандарты, увеличив минимальную заработную плату, прожиточный минимум и минимальную пенсию.

Сколько получим в декабре

1 января текущего года украинцам увеличили минимальную зарплату с 5000 до 6000 гривен, а с 1 декабря она вырастет до 6500 гривен. То есть за год минималка повысится на 30%, что в свою очередь повлечет за собой рост и других соцстандартов, прежде всего пенсии.

Так, минимальная пенсия по возрасту в Украине с 1 декабря увеличится на 80 гривен и составит 1934 гривны, что равно прожиточному минимуму для лиц, утративших работоспособность. Пенсия в Украине не может быть ниже данного показателя и ее получают около 1 миллиона украинцев.

В то же время пенсионеры в возрасте свыше 65 лет, имеющие 35 лет трудового стажа у мужчин и 30 лет – у женщин, смогут получать с 1 декабря минимальную пенсию в 2600 гривен, уверяет министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Также вырастут и прочие социальные выплаты. К примеру размер адресной помощи для лиц с инвалидностью, с 1 декабря будет составлять:

для лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью — 2514,2 грн;

для лиц с инвалидностью II группы — 2224,1 грн;

для лиц с инвалидностью III группы — 1934 гривны.

В 2022 году в Минсоце обещают целых 12 этапов роста пенсии, первый из которых может произойти уже в марте, так что по итогам года пенсионеры, имеющие стаж в 30-35 лет будут получать не менее 3000 гривен, а средняя пенсия будет около 4000 гривен.

В то же время минимальная пенсия по возрасту за год вырастет всего на 159 гривен – до 2093 гривен. Чуть больше – на 200 гривен, до 6700 гривен, вырастет минимальная заработная плата украинцев в 2022 году.