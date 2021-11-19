Украинцев ожидает рост пенсий: кого и когда коснется повышение выплат

Украинцам обещают пенсию в 4000 гривен и даже озвучивают сроки повышения

Целых 12 этапов роста пенсий обещают украинцам в Министерстве социальной политики Украины в 2022 году. Первый из них может случиться уже в марте. Однако еще до конца этого года украинские пенсионеры смогут получить повышенную пенсию, которая будет начисляться всем с 1 декабря.

По словам министра социальной политики Украины Марины Лазебной, с 1 декабря будет повышена минимальная пенсия по возрасту, размер которой будет колебаться от 1934 до 2600 гривен. Первую сумму получат все украинские пенсионеры, а вот на высокую могут рассчитывать украинцы старше 65 лет и имеющие трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин, и 30 лет — для женщин.

Как отметила министр в интервью изданию «Thepage», минимальную пенсию в размере 1934 гривны будут получать около 1 миллиона украинских пенсионеров, а минимальную пенсию в 2600 гривен получат те, у кого сейчас она составляет примерно 2400 гривен.

В целом, уже к 1 сентября Марина Лазебная обещает среднюю пенсию по Украине в 4000 гривен, что на 30% больше чем в январе 2021 года.

Без каких-то эксцессов проходит и выплата пенсий за ноябрь – по данным ПФУ по состоянию на 18 ноября произведены пенсионные выплаты на сумму в 33,8 млрд грн.

Ранее в Минсоцполитике рассказали, как будут стимулировать украинцев переходить на накопительную систему пенсий.