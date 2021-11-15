Пенсия будет только расти: как изменятся выплаты для украинцев в 2021-2022 годах

Украинцам обещают новый рост пенсий — повышения начнутся уже в декабре

Пока Пенсионный фонд Украины продолжает обеспечивать выплаты пенсионерам в ноябре, министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, насколько вырастут пенсии в 2021-2022 годах.

Так, по словам министра, сказанным в интервью изданию «Факты», до конца 2022 года украинским пенсионерам еще не раз поднимут пенсии.

Первое повышение намечается уже скоро – с 1 декабря минимальная пенсия по возрасту достигнет 2600 гривен. Правда, только для пенсионеров старше 65 лет и трудовым стажем не менее 35 лет для мужчин, и 30 лет – для женщин. Для тех же, у кого необходимого стажа не наберется, минимальная пенсия составит 1934 гривны вместо нынешних 1854.

Однако основной рост министр обещает в 2022 году – речь идет о, ни много ни мало, 12 этапах повышения пенсий. Один из них – индексация пенсий в марте, правда, при условии, что к тому времени Верховная Рада примет законопроект №4668, который предусматривает ее проведение.

Еще одним нововведением станет президентская надбавка пенсионерам в возрасте от 70 лет с октября 2022 года. Составит она 300 гривен ежемесячно.

Получат надбавки пенсионеры – ликвидаторы аварии на ЧАЭС, правда, о каких суммах может пойти речь, Марина Лазебная не уточнила.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная

А вот украинцы старше 65 лет и со стажем в 30-35 лет в 2022 году смогут получать минимальную пенсию уже в 3000 гривен, вместо 2600 которые им обещают уже с 1 декабря 2021 года.

В то же время, по данным «Телеграфа», сама министр соцполитики Марина Лазебная может утратить свой пост. Его может занять скандальный нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова.