Индексация пенсий в 2022-м году: в Кабмине объяснили, кому и как повысят выплаты

Одним 3000 гривен, другим — индексация и накопление — что ожидает пенсионеров в 2022 году

В 2022 году украинцам обещают минимальную пенсию в 3 тысячи гривен, правда, лишь для тех, кто будет соответствовать требованиям в виде наличия страхового стажа в 30 лет для женщин и 35 – для мужчин.

Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире Украинского радио пояснила, как именно планируется повышать социальные стандарты для украинских пенсионеров в 2022 году.

В частности, речь идет о законопроекте №4668, которым намерены ввести индексацию для всех пенсионеров, и он уже прошел первое чтение. В случае его принятия этой зимой уже в марте все украинские пенсионеры получат проиндексированные пенсии, подчеркивает Марина Лазебная.

Другим способом повышения пенсии для украинцев глава Минсоца назвала введение второго уровня пенсионной реформы в виде накопительной системы пенсий. Данную систему имеют 77 стран мира, а накопления людей в некоторых из этих стран больше ВВП. И они работают на экономику своих стран, на создание новых рабочих мест, увеличивают благосостояние людей.

«В Украине существует единая солидарная пенсионная система, когда все работающие платят взносы, идущие на выплату пенсий. Но на сегодняшний день минимальный страховой взнос – 1200 гривен, прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность – 1854 гривны. То есть минимальный взнос на треть меньше даже расчетного прожиточного минимума для нетрудоспособных», — подчеркивает министр.

Министр соцполитики Украины Марина Лазебная

Введение накопительного уровня пенсий, считает Лазебная, позволит дать молодежи достойную пенсионную перспективу в виде накоплений на своих счетах.

По данным «Телеграфа» работой Марины Лазебной не слишком довольны и уже в ближайшее время ее может ожидать отставка, а место главы Министерства соцполитики займет скандальный нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова.