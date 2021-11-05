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Індексація пенсій у 2022-му році: у Кабміні пояснили, кому і як підвищать виплати

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Микита Синицін Микита Синицін
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Як підвищуватимуть пенсію українцям у 2022 році Новина оновлена 05 листопада 2021, 15:17
Як підвищуватимуть пенсію українцям у 2022 році

Одним 3000 гривень, іншим — індексація та накопичення — що очікує на пенсіонерів у 2022 році.

У 2022 році українцям обіцяють мінімальну пенсію у 3 тисячі гривень, щоправда, лише для тих, хто відповідатиме вимогам у вигляді наявності страхового стажу у 30 років для жінок та 35 – для чоловіків.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі Українського радіо пояснила, як саме планують підвищувати соціальні стандарти для українських пенсіонерів у 2022 році.

Зокрема, йдеться про законопроект №4668, яким мають намір запровадити індексацію для всіх пенсіонерів, і він уже пройшов перше читання. У разі його ухвалення цієї зими вже у березні всі українські пенсіонери отримають проіндексовані пенсії, наголошує Марина Лазебна.

Іншим способом підвищення пенсії для українців глава Мінсоцу назвала запровадження другого рівня пенсійної реформи у вигляді накопичувальної системи пенсій. Цю систему мають 77 країн світу, а накопичення людей у деяких із цих країн більше від ВВП. І вони працюють на економіку своїх країн, створення нових робочих місць, збільшують добробут людей.

«В Україні існує єдина солідарна пенсійна система, коли всі працюючі сплачують внески, які йдуть на виплату пенсій. Але на сьогодні мінімальний страховий внесок – 1200 гривень, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність – 1854 гривні. Тобто мінімальний внесок на третину менший навіть за розрахунковий прожитковий мінімум для непрацездатних», — наголошує міністр.

Міністр соцполітики України Марина Лазебна
Міністр соцполітики України Марина Лазебна

Введення накопичувального рівня пенсій, вважає Лазебна, дозволить дати молоді гідну пенсійну перспективу у вигляді накопичення на своїх рахунках.

За даними «Телеграфа» роботою Марини Лазебної не надто задоволені і вже найближчим часом на неї може чекати відставка, а місце голови Міністерства соцполітики займе скандальний нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова.

Теги:
#Мінсоцполітики #Пенсії #Марина Лазебная #Зростання пенсій
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