Когда придут пенсии в ноябре и кому их повысят в декабре
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Большинству пенсионеров выплаты будут произведены до 25 числа.
Пенсионный фонд отчитался о финансировании пенсий за ноябрь 2021 года, указав, что на их выплату 9 ноября было направлено 1,7 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
"На пенсионные выплаты сегодня направлено 1,7 млрд. грн. Обеспечено финансирование пенсий ноября на общую сумму – 15,3 млрд. грн", — говорится в сообщении.
Выплата пенсий будет произведена в установленные законодательством сроки, то есть до 25 числа месяца, за который она выплачивается.
Это не касается инвалидов войны, участников боевых действий, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и членов семей погибших. Выплаты этим категориям имеют более высокий приоритет и осуществляются не позднее 10 числа.
Стоит напомнить, что с 1 декабря будут проведены перерасчеты размера пенсии для ряда категорий пенсионеров, что связано с ростом прожиточного минимума.
В частности это затронет получателей пенсии по возрасту и людей, имеющих дополнительные выплаты за сверхнормативный стаж. Также будет повышена пенсия людей старше 65 лет, из-за роста минимальной заработной платы.
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