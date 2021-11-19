Українців очікує зростання пенсій: кого і коли торкнеться підвищення виплат

Українцям обіцяють пенсію 4000 гривень і навіть озвучують терміни підвищення

Цілих 12 етапів зростання пенсій обіцяють українцям у Міністерстві соціальної політики України у 2022 році. Перший може статися вже у березні. Однак ще до кінця цього року українські пенсіонери зможуть отримати підвищену пенсію, яка нараховуватиметься всім із 1 грудня.

За словами міністра соціальної політики України Марини Лазебної, з 1 грудня буде підвищено мінімальну пенсію за віком, розмір якої коливатиметься від 1934 до 2600 гривень. Першу суму отримають усі українські пенсіонери, а от на високу можуть розраховувати українці віком від 65 років, які мають трудовий стаж не менше 35 років для чоловіків, і 30 років — для жінок.

Як зазначила міністр в інтерв’ю виданню «Thepage», мінімальну пенсію у розмірі 1934 гривні отримуватимуть близько 1 мільйона українських пенсіонерів, а мінімальну пенсію 2600 гривень отримають ті, у кого зараз вона становить приблизно 2400 гривень.

Загалом уже до 1 вересня Марина Лазебна обіцяє середню пенсію по Україні в 4000 гривень, що на 30% більше ніж у січні 2021 року.

Без якихось ексцесів відбувається і виплата пенсій за листопад – за даними ПФУ станом на 18 листопада здійснено пенсійні виплати на суму 33,8 млрд грн.

Раніше в Мінсоцполітики розповіли, як стимулюватимуть українців переходити на накопичувальну систему пенсій.