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Встигнути накопичити на пенсію до 35 років: як платитимуть допомогу українцям у майбутньому

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Система отримання пенсій може стати накопичувальною
Система отримання пенсій може стати накопичувальною

Разом із людиною до системи пенсій "зайдуть" роботодавець та держава

Багато українців насторожено ставляться до системи накопичувальних пенсій. При цьому влада всерйоз планує зробити її обов’язковою для всіх працюючих людей.

Про засади роботи такої системи та її впровадження в Україні розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, повідомляють "Факти".

За словами чиновниці, влада сподівається зацікавити громадян у корисності накопичувальної пенсії. Крім самої людини, яка відкладає собі на забезпечений заслужений відпочинок, деяку частину грошей хочуть брати і з роботодавців, а також доплачувати з бюджету.

Як пояснила Лазебна, формула початку накопичувальної пенсійної системи в Україні матиме такий вигляд: 1% від працівника + 1% від роботодавця + 1% від держави.

При цьому внески самої людини із зарплати є добровільними. Але є й невелике "але".

"Людина, яка сплатить 1% заробітної плати, отримає 3% на свій рахунок. Людина, яка відмовиться сплачувати внески зі своєї зарплати, отримає 1% [внесений роботодавцем — ред.]", — зазначила Лазебна.

За словами міністра, вони працюють зараз із Мінфіном, який шукає можливості збільшити розмір внеску від держави.

Марина Лазебна впевнена: при правильному введенні накопичувальної системи та можливості дозволити людині максимально контролювати процес, у народу з’явиться довіра до такого варіанту отримання пенсій.

При цьому людям старше 50 років також хочуть запропонувати перейти на систему накопичення. Якщо ж зібрати велику суму не вдасться, то свій "запас" людина відразу зможе зняти при виході на заслужений відпочинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, кому з українців можуть збільшити розмір пенсій уже у грудні 2021 року.

Теги:
#Мінсоцполітики #Пенсії #Марина Лазебная #Накопичувальна система
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