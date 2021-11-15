Успеть накопить на пенсию до 35 лет: как будут платить пособия украинцам в будущем

Вместе с человеком в систему пенсий "зайдут" работодатель и государство

Многие украинцы с настороженностью относятся к системе накопительных пенсий. При этом власти всерьез планируют сделать её обязательной для всех работающих людей.

О принципах работы такой системы и её внедрении в Украине рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, сообщают "Факты".

По словам чиновницы, власти надеются заинтересовать граждан в полезности накопительной пенсии. Помимо самого человека, откладывающего себе на обеспеченный заслуженный отдых, некоторую часть денег хотят брать и из работодателей, а также доплачивать из бюджета.

Как объяснила Лазебная, формула начала накопительной пенсионной системы в Украине будет выглядеть следующим образом: 1% от работника + 1% от работодателя + 1% от государства.

При этом взносы самого человека из зарплаты являются добровольными. Но существует и небольшое "но".

"Человек, который оплатит 1% заработной платы, получит 3% на свой счет. Человек, который откажется платить взносы из своей зарплаты, получит 1% [внесенный работодателем — ред.]", — отметила Лазебная.

По словам министра, они работают сейчас с Минфином, который ищет возможности увеличить размер взноса от государства.

Марина Лазебная уверена: при правильном введении накопительной системы и возможности позволить человеку максимально контролировать процесс, у народа появится доверие к такому варианту получению пенсий.

При этом людям, которые старше 50 лет, также хотят предложить перейти на систему накопления. Если же собрать большую сумму не удастся, то свой "запас" человек сразу же сможет снять при выходе на заслуженный отдых.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, кому из украинцев могут увеличить размер пенсий уже в декабре 2021 года.