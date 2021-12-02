Кому и на сколько повысят пенсии в 2022 году

При наличии стажа минимальная пенсия у 70-75-летних украинцев достигнет 3000 гривен

В 2022 году часть украинских пенсионеров получит очередную прибавку к пенсии. Ежемесячно отдельной категории граждан будут доплачивать по 300 гривен.

Такую информацию от главы Минсоцполитики Марины Лазебной сообщили на официальном сайте главы государства.

Кому "светит" повышение пенсии?

Приоритетными в вопросах материального обеспечения среди пенсионеров были признаны люди в возрасте от 70 до 75 лет, отметила Марина Лазебная. По ее словам, начало процесса повышения пенсий запланировано на октябрь 2022 года.

Таким образом, пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать:

на минимальный размер пенсии в 3000 гривен при наличии необходимого стажа (для женщин — 30 лет, для мужчин — 35 лет);

на минимальную пенсию в 2500 гривен при отсутствии нужных лет стажа. Окончательный размер выплат будет определяться пропорционально к имеющемуся страховому стажу.

Ежемесячно доплаты до пенсии в размере 300 гривен все с того же октября 2022 года должны получить около 1,7 млн украинских пенсионеров.

Также следует отметить, что при выходе на пенсию в следующем году женщинам в возрасте 60 лет будет положена доплата в размере 9% от суммы начисленной пенсии. Это сделано для окончательного завершения процесса увеличения пенсионного возраста у женщин.

К слову, пенсии не только будут расти в следующем году, но и увеличились для некоторых категорий населения с 1 декабря 2021-го. "Телеграф" подробно рассказывал, кто может рассчитывать на более высокую пенсию.