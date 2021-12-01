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В Украине с 1 декабря – новые пенсии: кому и сколько будут платить

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Украинцам ограничили максимальную пенсию 19 340 гривнами Новость обновлена 01 декабря 2021, 14:08
Украинцам ограничили максимальную пенсию 19 340 гривнами

Максимальную пенсию установили в 19 340 гривен

Сегодня, 1 декабря, в Украине — последний этап повышения социальных стандартов и пенсии в уходящем году. В связи с одновременным ростом минимальной заработной платы с 6000 до 6500 гривен вырастет целый ряд различных выплат, в том числе пенсий.

По данным Пенсионного фонда Украины с 1 декабря вырастут такие платежи, как:

  • минимальная пенсия украинцам в возрасте старше 65 лет, имеющим трудовой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин – с 2400 до 2600 гривен;
  • минимальная пенсия по возрасту – с 1854 до 1934 гривен;
  • минимальная пенсия шахтерам – с 5562 до 5802 гривен;
  • минимальная пенсия семьям военнослужащих, утративших кормильца – с 3708 до 3868 гривен;
  • минимальная пенсия инвалидам по причине войны – с 12 051 до 12 571 гривен;
  • минимальная пенсия ветеранам войны, членам семей погибших участников боевых действий, жертвам нацистских преследований и членов семьи жертв нацистских преследований – с 927 до 967 гривен для инвалидов 1 группы.

В целом с 1 декабря максимальный размер пенсии вырастет на 800 гривен до 19 340 гривен ежемесячно.

Какие выплаты вырастут с 1 декабря
Какие выплаты вырастут с 1 декабря

В 2022 году украинцам обещают 12 этапов повышения пенсии. Первый этап может стартовать уже в марте для индексации пенсионных выплат. По итогам будущего года пенсионерам, имеющим не менее 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин обещают минимальную пенсию в 3000 гривен.

Теги:
#ПФУ #Инвалиды #Пенсии #Рост пенсий
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