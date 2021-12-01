В Україні з 1 грудня – нові пенсії: кому і скільки платитимуть

Максимальну пенсію встановили у 19 340 гривень

Сьогодні, 1 грудня, в Україні — останній етап підвищення соціальних стандартів і пенсії у році, що минає. У зв’язку з одночасним зростанням мінімальної заробітної плати з 6000 до 6500 гривень зросте низка різних виплат, у тому числі пенсій.

За даними Пенсійного фонду України з 1 грудня зростуть такі платежі, як:

мінімальна пенсія українцям віком від 65 років, які мають трудовий стаж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок – з 2400 до 2600 гривень;

мінімальна пенсія за віком – з 1854 до 1934 гривень;

мінімальна пенсія шахтарям – із 5562 до 5802 гривень;

мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців, які втратили годувальника – з 3708 до 3868 гривень;

мінімальна пенсія інвалідам через війну – з 12 051 до 12 571 гривень;

мінімальна пенсія ветеранам війни, членам сімей загиблих учасників бойових дій, жертвам нацистських переслідувань та членів сім’ї жертв нацистських переслідувань – з 927 до 967 гривень для інвалідів 1 групи.

Загалом із 1 грудня максимальний розмір пенсії зросте на 800 гривень до 19 340 гривень щомісяця.

Які виплати зростуть з 1 грудня

2022 року українцям обіцяють 12 етапів підвищення пенсії. Перший етап може стартувати вже у березні з індексації пенсійних виплат. За підсумками наступного року пенсіонерам, які мають не менше 35 років стажу для чоловіків та 30 років для жінок обіцяють мінімальну пенсію у 3000 гривень.