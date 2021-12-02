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Рада проголосувала держбюджет України на наступний рік: основні статті та показники

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Документ підтримало 268 народних обранців Новина оновлена 02 грудня 2021, 13:29
Документ підтримало 268 народних обранців

Три мільярди гривень планують витратити на соцпідтримку населення під час карантину

Зарплати медикам, модернізація "Укрзалізниці", підготовка до перепису населення та багато іншого — все це затвердили 2 грудня депутати, проголосувавши за проєкт Закону про держбюджет на 2022 рік.

Подробиці повідомили у офіційному Telegram-каналі Верховної Ради України.

Ухвалення проекту бюджету наступного року вже радісно сприйняв і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Держбюджет-2022 залишився збалансованим та реалістичним, але при цьому справді є бюджетом модернізації країни, — зазначив політик. — Пріоритети кошторису залишаються незмінними: медицина, освіта, оборона та безпека, соціальна сфера, інфраструктура, підтримка бізнесу та інновацій.

За які конкретні цифри голосували?

Доходи держбюджету у 2022 році очікуються на рівні 1,322 трлн. гривень. А ось витрати трохи більші — 1,4697 трлн. гривень.

Граничним обсягом дефіциту було вирішено зробити суму 188,798 млрд гривень.

6% ВВП планують витрачати на оборонний сектор.

Серед іншого у держбюджеті прописали:

  • зарплати медикам – 2,1 млрд гривень;
  • виплата соцпідтримки через карантин – 3 млрд гривень;
  • цифровізацію – 1,9 млрд гривень;
  • модернізацію залізничної інфраструктури – 4,3 млрд гривень.

Також 3,4 млрд гривень буде витрачено на розвиток аеропортової інфраструктури.

Крім цього у держбюджеті виділили окремі суми на підготовку до перепису населення, який відбудеться у 2023 році, та поступового переходу до накопичувальної системи пенсій.

Усього за проєкт держбюджету проголосувало 268 народних обранців. Серед них — 215 "слуг народу". 21 голос дали "За майбутнє", 19 — "Довіра". Також проголосували двоє депутатів від "Батьківщини" та один від "Голосу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав, скільки грошей із держбюджету України пішло на боротьбу з коронавірусною пандемією. Сума може шокувати, як і те, на що ці гроші можна було б витратити, якби не було хвороби.

Теги:
#Держбюджет #Бюджет #Верховна Рада України #Держбюджет-2022
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