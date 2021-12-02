Рада проголосовала госбюджет Украины на следующий год: основные статьи и показатели
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Три миллиарда гривен планируют потратить на соцподдержку населения во время карантина
Зарплаты медикам, модернизация "Укрзализныци", подготовка к переписи населения и многое другое — все это утвердили 2 декабря депутаты, проголосовав за проект Закона о госбюджете на 2022 год.
Подробности сообщили в официальном Telegram-канале Верховной Рады Украины.
Принятие проекта бюджета на следующий год уже радостно воспринял и премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Госбюджет-2022 остался сбалансированным и реалистичным, но при этом действительно является бюджетом модернизации страны, — отметил политик. — Приоритеты сметы остаются неизменными: медицина, образование, оборона и безопасность, социальная сфера, инфраструктура, поддержка бизнеса и инноваций.
За какие конкретные цифры голосовали?
Доходы госбюджета в 2022 году ожидаются на уровне 1,322 трлн гривен. А вот расходы чуть больше — 1,4697 трлн гривен.
Граничным объемом дефицита было решено сделать сумму в 188,798 млрд гривен.
6% ВВП планируют расходовать на оборонный сектор.
Среди прочего в госбюджете прописали:
- зарплаты медикам — 2,1 млрд гривен;
- выплата соцподдержки из-за карантина — 3 млрд гривен;
- цифровизацию — 1,9 млрд гривен;
- модернизацию железнодорожной инфраструктуры — 4,3 млрд гривен.
Также 3,4 млрд гривен будет потрачено на развитие аэропортовой инфраструктуры.
Помимо этого в госбюджете выделили отдельные суммы на подготовку к переписи населения, что состоится в 2023 году, и постепенному переходу к накопительной системе пенсий.
Всего за проект госбюджета проголосовало 268 народных избранников. Среди них — 215 "слуг народа". 21 голос дали "За майбутнє", 19 — "Довіра". Также проголосовало двое депутатов от "Батькивщины" и один от "Голоса".
Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал, сколько денег из госбюджета Украины ушло на борьбу с коронавирусной пандемией. Сумма может шокировать, как и то, на что эти деньги можно было бы потратить, не будь болезни.
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