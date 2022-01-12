Не как в СССР: для кого могут ввести продуктовые "карточки" в Украине

На дополнительные финансы от государства смогут претендовать только бедные граждане.

Новость о возможном введении в Украине продуктовых "карточек" взволновала украинцев и породила ряд шуток и мемов. Но этот механизм еще окончательно не обнародован и будет направлен на малоимущие слои населения.

Как пишет "Обозреватель", введение мер продуктовой безопасности для людей, среди которых и предложение по карточкам, вызвано ожидаемым существенным подорожанием еды. Стоимость сырья может вырасти на 20%.

Как будет работать система карточек

Малоимущим гражданам будет выделяться определенная сумма, которую можно будет потратить только на продукты. Эта система направлена на самых бедных украинцев. В Украине уже реализуется подобный проект, когда 1000 грн за вакцинацию можно потратить на ограниченный перечень товаров.

Пока система не обнародована, но предполагается, что она также будет работать аналогичным образом через "Дию". Вероятную помощь, а ее введут только в случае скачка цен, получить смогут те, кто живет на прожиточный минимум и минзарплату. Напомним — прожиточный минимум на январь 2022 года — 2, 4 тыс грн. В отличие от СССР, они будут действовать не на конкретный товар.

Эксперты считают, что такое решение помочь самым неимущим вызовет дополнительный рост цен и от него пострадают те, кто не может претендовать на выплату, но находится в нестабильном материальном положении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине с января уже поднялась стоимость интернета и коммунальных услуг.