Украинцев ждут рекордные подорожания: почему 2022-й станет годом тотального роста цен

В Украине будет дорожать практически все и проблема не только в действиях правительства, но и в общемировой тенденции

Прошлый год стал первым с 2018-го, когда потребительская инфляция превысила 10%. Причиной этого во многом стало рекордное подорожание газа, цена на который с осени доходила до 2000 долларов за тысячу кубометров. Уже тогда эксперты предрекали украинцам скачок цен практически на все товары и услуги.

Однако цены росли не только для украинцев на потребительском рынке, подорожание случилось и на рынке промышленных товаров. Как итог, промышленная инфляция, по данным Госстата, с декабря 2020 по декабрь 2021 года составила 62,2%. Этот показатель стал рекордным для Украины за последние 25 лет.

Такое положение вещей непременно отразится на жизни украинцев в 2022 году. Как именно — разбирался "Телеграф".

Смягчение карантина тому виной

По мнению директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, причина рекордного роста цен в Украине та же, что и во всем мире – смягчение ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

"После отмены ограничений произошел взрывной рост до того искусственно сдерживаемого спроса населения и экономики. В результате во всем мире случилось резкое повышение цен практически на все товары, в том числе продукты питания. Наиболее ярко это заметно на примере цен на подсолнечное масло, муку и мясо птицы. Добавьте к этому рост цен на энергоносители – нефть подорожала с 40 долларов за баррель в 2020 году, до 70 долларов сегодня. Так что высокая инфляция в Украине в минувшем году абсолютно нормальное и неминуемое событие", — поясняет случившееся эксперт.

Все будет только дорожать

По мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, в текущем году неизбежно повышение цен на товары первой необходимости для многих украинцев, прежде всего продукты питания, медикаменты и коммунальные услуги.

"С лета мы наблюдаем рост цен на природный газ, являющийся сырьем для производства минеральных удобрений. В результате они дорожают, а некоторые производители даже снижают производство. В условиях высоких цен и дефицита удобрения аграрии в этом году будут использовать их меньше, чем прежде, то есть урожай будет меньше. Таким образом мы получим подорожание продукции АПК из-за высоких цен на удобрения и нефтепродукты, с другой – из-за дефицита товара", — поясняет один из механизмов будущего роста цен на продовольствие собеседник "Телеграфа".

Экономический эксперт Борис Кушнирук

Продолжится рост коммунальных тарифов, пока их сдерживают за счет повышения стоимости электроэнергии для бизнеса.

"У одного моего знакомого счета за электроэнергию за 2 месяца осенью выросли в три раза. Что делать в такой ситуации – закрывать производство или поднимать цены на продукцию, которую потребители могут также не заплатить?", — приводит пример временности такого решения Борис Кушнирук.

Таким образом текущий год, согласно прогнозу эксперта, будет сопровождаться как минимум такой же высокой инфляцией, что и в 2021 году.

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По мнению экономического эксперта Даниила Монина, в 2022 году инфляция может составить в среднем 10-15%, в зависимости от конкретной группы товаров:

продукты питания могут подорожать на 10-15% за счет роста расходов аграриев на посевную и уборку из-за повышения цен на удобрения и нефтепродукты;

тарифы на коммунальные услуги могут вырасти на 20-25% как по итогам 2021 года, а могут и подорожать на 100%, если Кабмин решит выполнять требования МВФ и не будет сдерживать рост цен на газ;

инфляция на рынке промышленных товаров, которые в основном импортные, может составить также до 15%. Из них 10% — рост мировых цен и еще 3-5% составит девальвация гривны по отношению к доллару по итогам года;

стоимость услуг также скорее всего вырастет на 10-15% из-за роста расходов на оплату труда.

"Ну а теперь скажите, почему в Украине инфляция в 2022 году будет ниже 10%? Разве что очередной мировой финансовый кризис поможет", — констатирует эксперт.

Даниил Монин

По мнению Александра Охрименко, 2022-й будет годом такой же высокой инфляции, как и прошедший, то есть скачок цен превысит 10%, и это будет сопровождаться ростом ВВП и относительно стабильным курсом гривны.

"Рост цен — это мировая тенденция и нам придется привыкать жить в этих условиях", — считает эксперт.

Украина превратится в сырьевой придаток чувствительный к внешним кризисам

Борис Кушнирук видит в тенденции роста промышленных цен еще один опасный для Украины симптом.

"По данным Госстата, самая большая промышленная инфляция произошла в сырьевых отраслях Украины. Например, в добыче железных руд рост цен составил более 100%, добыче природного газа – 95%. А вот продукция машиностроения подорожала всего на 9% и это плохо", — отмечает эксперт.

Как поясняет собеседник "Телеграфа", повышение цен получается более выгодным для сырьевых отраслей украинской экономики, ориентированных, прежде всего, на внешний рынок, в то время как перерабатывающие работают главным образом на внутренний.

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"С ростом цен на свою продукцию сырьевые предприятия могут продать товар заграницу и заработать на этом дополнительные средства. Если курс гривны стабилен – им выгодно брать кредит в долларах и спокойно отдавать его за счет высоких цен. Если гривна дешевеет, они берут кредит в нацвалюте и за счет экспорта получают больше долларов. В то же время перерабатывающие отрасли работают главным образом на внутренний рынок и не могут просто поднять цену на свою продукцию как сырьевые предприятия, тогда потребители в Украине могут продукцию просто не купить. Возникает дилемма – прекращать производство и терять рынок сбыта, или продолжать работать с дорогим сырьем себе в убыток, но не терять сбыт", — говорит о разнице во влиянии роста цен на промтовары для разных отраслей украинской экономики эксперт.

В перспективе это ведет к тому, что перерабатывающая промышленность в Украине будет сокращаться, что сделает украинскую, в основном сырьевую экономику, очень уязвимой к колебаниям цен на сырье на мировых рынках.

"Если сегодня налоговая отчитывается о перевыполнении доходной части бюджета, то в будущем падение цен на сырье может напротив, привести к дефициту поступлений в государственную казну. Продукция же перерабатывающей промышленности с более высокой добавочной стоимостью делала бы ситуацию более стабильной. И это мы не говорим о возможных политических кризисах, которые в Украине весьма часты", — подчеркивает Борис Кушнирук.

Тем временем из-за ожидаемого роста цен на продукты в Украине задумались о необходимости введения мер по защите наиболее уязвимых категорий населения.