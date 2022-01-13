Долар та євро різко підскочили у ціні: курс валют на 13 січня
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Іноземна валюта суттєво підскочила в ціні
У четвер, 13 січня, вартість долара США складатиме 27 гривень 70 копійок відносно української національної валюти, а євро коштуватиме 31 гривню 50 копійок, що на 31 копійку більше в порівнянні з учорашніми розцінками.
Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України (НБУ).
Так, згідно з вказаною інформацією, польський злотий у четвер здорожчає та коштуватиме на 8 копійок більше, аніж у середу. Британський фунт стерлінгів піднявся в ціні на 43 копійки в порівнянні з попередніми даними, а от російський рубль збільшився лише на 5 копійок відносно української гривні.
Детальніше по розцінках на іноземну валюту:
- 1 долар США — 27,70 грн (у середу — 27,50 грн);
- 1 євро — 31,48 грн (учора — 31,17 грн);
- 1 злотий — 6,94 грн (напередодні — 6,86 грн);
- 10 російських рублів — 3,72 грн (раніше — 3,67 грн);
- 1 фунт стерлінгів — 37,78 грн (минулої доби — 37,35 грн).
Курси валют від головного регулятора країни на 13 січня:
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям перерахують пенсії заднім числом та детальніше розповів, кому саме "світить" надбавка до виплат.
Також нагадаємо, що експерти пророкують американському долару суттєве зростання в 2022 році, яке буде зумовлене значним підвищенням розцінок на продукти та енергоносії.
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