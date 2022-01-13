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Долар та євро різко підскочили у ціні: курс валют на 13 січня

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Курси валют від Нацбанку
Курси валют від Нацбанку

Іноземна валюта суттєво підскочила в ціні

У четвер, 13 січня, вартість долара США складатиме 27 гривень 70 копійок відносно української національної валюти, а євро коштуватиме 31 гривню 50 копійок, що на 31 копійку більше в порівнянні з учорашніми розцінками.

Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Так, згідно з вказаною інформацією, польський злотий у четвер здорожчає та коштуватиме на 8 копійок більше, аніж у середу. Британський фунт стерлінгів піднявся в ціні на 43 копійки в порівнянні з попередніми даними, а от російський рубль збільшився лише на 5 копійок відносно української гривні.

Детальніше по розцінках на іноземну валюту:

  • 1 долар США — 27,70 грн (у середу — 27,50 грн);
  • 1 євро — 31,48 грн (учора — 31,17 грн);
  • 1 злотий — 6,94 грн (напередодні — 6,86 грн);
  • 10 російських рублів — 3,72 грн (раніше — 3,67 грн);
  • 1 фунт стерлінгів — 37,78 грн (минулої доби — 37,35 грн).

Курси валют від головного регулятора країни на 13 січня:

Курси валют на 13 січня
Курси валют на 13 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям перерахують пенсії заднім числом та детальніше розповів, кому саме "світить" надбавка до виплат.

Також нагадаємо, що експерти пророкують американському долару суттєве зростання в 2022 році, яке буде зумовлене значним підвищенням розцінок на продукти та енергоносії.

Теги:
#НБУ #Курс гривні #Гроші #Курс валют #Курс долара #Курс євро
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