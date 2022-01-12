Українцям перерахують пенсії заднім числом: кому світить надбавка
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 221
Цього разу надбавку варто очікувати військовим, які служили в органах розвідки
Мінсоцполітики України підготувало проект ухвали про перерахунок пенсій заднім числом. Якщо Кабмін його затвердить, то соцвиплати від 1 серпня 2021 перерахують для українців, які служили у розвідці.
Відповідно до постанови, перерахунок торкнеться всіх співробітників розвідувальних органів, крім військовослужбовців термінової служби. Для цього з бюджету у 2022 році мають виділити додатково 293 млн гривень.
Зазначимо, що пенсії перерахують відповідно до розмірів посадових окладів військовослужбовців Збройних Сил з коефіцієнтом:
- для кадрового складу — 1,8;
- для решти — 1,4.
Однак якщо після цього перерахунку пенсія зменшиться, то людині залишать теперішню.
Нагадаємо, що з січня цього року перерахували пенсії при втраті годувальника, який брав участь у АТО та ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.
Раніше "Телеграф" писав, що у 2022 році українським пенсіонерам дюжину разів перераховуватимуть виплати, але підвищення заплановано не лише у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-