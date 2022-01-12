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Українцям перерахують пенсії заднім числом: кому світить надбавка

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Пенсії мають перерахувати із серпня минулого року Новина оновлена 12 січня 2022, 13:17
Пенсії мають перерахувати із серпня минулого року

Цього разу надбавку варто очікувати військовим, які служили в органах розвідки

Мінсоцполітики України підготувало проект ухвали про перерахунок пенсій заднім числом. Якщо Кабмін його затвердить, то соцвиплати від 1 серпня 2021 перерахують для українців, які служили у розвідці.

Відповідно до постанови, перерахунок торкнеться всіх співробітників розвідувальних органів, крім військовослужбовців термінової служби. Для цього з бюджету у 2022 році мають виділити додатково 293 млн гривень.

Зазначимо, що пенсії перерахують відповідно до розмірів посадових окладів військовослужбовців Збройних Сил з коефіцієнтом:

  • для кадрового складу — 1,8;
  • для решти — 1,4.

Однак якщо після цього перерахунку пенсія зменшиться, то людині залишать теперішню.

Нагадаємо, що з січня цього року перерахували пенсії при втраті годувальника, який брав участь у АТО та ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

Раніше "Телеграф" писав, що у 2022 році українським пенсіонерам дюжину разів перераховуватимуть виплати, але підвищення заплановано не лише у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Теги:
#Військові #Пенсіонери #Пенсії #Розвідники
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