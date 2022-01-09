Пенсії у 2022 році перерахують 12 разів: кому і на скільки

За наступні дванадцять місяців на українців чекає п’ять етапів підвищення пенсійних виплат

Із 1 січня 2022 року традиційно набули чинності нові правила щодо отримання та здійснення деяких звичайних виплат. Так, серед іншого, змінився розмір деяких пенсій. На додаток — цього року підвищення пенсійних виплат буде здійснено неодноразово.

"Телеграф" нагадує, хто і коли отримає свій перерахунок, а також на які суми може сподіватися.

Перший пішов!

Січень приніс невелику радість пенсіонерам, котрі мають посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС. Підвищення пенсії саме цієї категорії населення стало першим етапом зміни розміру таких виплат загалом.

Мінімальний поріг для колишніх ліквідаторів було підвищено:

для людей із I групою інвалідності — до 14 600 грн;

до 14 600 грн; для людей із II групою інвалідності — до 9 500 грн;

до 9 500 грн; для людей із III групою інвалідності — до 7 000 грн.

За прогнозами голови Мінсоцполітики Марини Лазебної, розмір середньої пенсії в Україні має сягнути 4000 гривень уже в січні нинішнього року і надалі лише зростатиме.

Що і коли зміниться у майбутньому?

Березень. Мінфін та Мінсоцполітики збираються провести індексацію пенсій для близько 10 млн пенсіонерів. Ті українці, які досягли віку 75-80 років, матимуть право на щомісячну надбавку у 400 грн; ті, хто старші — отримають 500 грн.

Мінфін та Мінсоцполітики збираються провести індексацію пенсій для близько 10 млн пенсіонерів. Ті українці, які досягли віку 75-80 років, матимуть право на щомісячну надбавку у 400 грн; ті, хто старші — отримають 500 грн. Липень. Перерахунок пенсійних виплат із-за збільшення мінімального прожиткового рівня.

Перерахунок пенсійних виплат із-за збільшення мінімального прожиткового рівня. Жовтень. Перерахунок пенсій через підвищення мінімальної заробітної плати. Додатково доплати отримають українці, які досягли 70-річного віку — по 300 грн.

Перерахунок пенсій через підвищення мінімальної заробітної плати. Додатково доплати отримають українці, які досягли 70-річного віку — по 300 грн. Грудень. Черговий перерахунок після ще одного "стрибка" мінімального прожиткового рівня.

Загалом Марина Лазебна прогнозує, що мінімальні пенсійні виплати у 2022 році перевищать суму 2000 гривень. Все тому, що, окрім уже зазначених підвищень, ще українців очікують додаткові перерахунки пенсій — лише 12 до кінця року.

З якими ще нововведеннями до нас прийшов 2022 рік, докладно читайте у нашому матеріалі: "Подорожчання газу, новий податок та касові апарати для всіх — що змінилося в Україні з 1 січня"