Пенсии в 2022 году пересчитают 12 раз: кому и на сколько

За следующие двенадцать месяцев украинцев ждет пять этапов повышения пенсионных выплат

С 1 января 2022 года традиционно вступили в силу новые правила насчет получения и осуществления некоторых обыденных выплат. Так, среди прочего, изменился и размер некоторых пенсий. Более того — в нынешнем году повышение пенсионных выплат будет произведено не единожды.

"Телеграф" напоминает, кто и когда получит свой перерасчет, а также на какие суммы может надеяться.

Первый пошел!

Январь принес небольшую радость пенсионерам, которые имеют удостоверение ликвидатора аварии на ЧАЕС. Повышение пенсии именно этой категории населения стало первым этапом изменения размера таких выплат в целом.

Минимальный порог для бывших ликвидаторов был повышен:

для людей с I группой инвалидности — до 14 600 грн;

до 14 600 грн; для людей со II группой инвалидности — до 9 500 грн;

до 9 500 грн; для людей с III группой инвалидности — до 7 000 грн.

По прогнозам главы Минсоцполитики Марины Лазебной, размер средней пенсии в Украине должен достигнуть 4000 гривен уже в январе нынешнего года, а дальше будет только расти.

Что и когда изменится в будущем?

Март. Минфин и Минсоцполитики собираются провести индексацию пенсий для около 10 млн пенсионеров. Те украинцы, которые достигли возраста 75-80 лет, будут иметь право на ежемесячную надбавку в 400 грн, те, кто старше, — получит 500 грн.

Минфин и Минсоцполитики собираются провести индексацию пенсий для около 10 млн пенсионеров. Те украинцы, которые достигли возраста 75-80 лет, будут иметь право на ежемесячную надбавку в 400 грн, те, кто старше, — получит 500 грн. Июль. Перерасчет пенсионных выплат из-за увеличения минимального прожиточного уровня.

Перерасчет пенсионных выплат из-за увеличения минимального прожиточного уровня. Октябрь. Перерасчет пенсий из-за повышения минимальной зарплаты. Дополнительно доплаты получат украинцы, достигшие 70-летнего возраста — по 300 грн.

Перерасчет пенсий из-за повышения минимальной зарплаты. Дополнительно доплаты получат украинцы, достигшие 70-летнего возраста — по 300 грн. Декабрь. Очередной перерасчет после еще одного "скачка" минимального прожиточного уровня.

В целом Марина Лазебная прогнозирует, что минимальные пенсионные выплаты в 2022 году превысят сумму в 2000 гривен. Все потому, что кроме уже указанных повышений еще украинцев ожидают дополнительные перерасчеты пенсий — всего 12 до конца года.

С какими еще нововведениями к нам пришел 2022 год, читайте в нашем подробном материале: "Подорожание газа, новый налог и кассовые аппараты для всех – что изменилось в Украине с 1 января"