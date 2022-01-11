Девальвація гривні? Експерти озвучили, до чого готуватися українцям цієї зими

Україні пророкують стрибок цін на продукти та енергоносії, у зв’язку з чим може виникнути додатковий попит на валюту

Минулого року гривня увійшла до топ-10 найсильніших щодо долара валют завдяки сальдо активних операцій НБУ на міжбанку — 2,41 млрд. доларів США. Втім, найближчі два місяці, за словами експертів, будуть непростими, а через стрибок цін на електрику та глобальну інфляцію стабільність валютного ринку в Україні може незабаром опинитися під питанням.

Так, за словами експерта, аналітика Roboforex Андрія Гойлова, якого цитує "Сегодня", незабаром енерготрейдери будуть змушені закуповувати паливо додатково. Не виключено, що закриються продуктові підприємства і в Україну почнуть завозити іноземну продукцію. Все це може лише збільшити попит на валюту: вже найближчим часом може статися девальвація гривні.

Гойлов каже, що до 14 січня долар може коштувати вже 27,70 грн, а євро зросте до позначки 31,45 (станом на 11 січня — 27,4 і 31,1 грн відповідно).

Після цього може статися ще один стрибок: аналітик компанії Esperio Олександр Болтян каже, що в наступні два місяці долар може зрости до 28,5 грн. У зв’язку з цим експерт радить українцям поки що утриматися від кредитів та нових боргів, а також бути готовими до можливого інфляційного тиску.

Як повідомлялося раніше, з 1 січня 2022 року в Україні відбулася низка фінансових змін, які торкнулися багатьох сфер життя пересічних українців. Зокрема, підросли соціальні виплати, але при цьому спостерігається також збільшення тарифів на комуналку.