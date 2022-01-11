Девальвация гривни? Эксперты озвучили, к чему готовиться украинцам этой зимой

Украине прочат скачок цен на продукты и энергоносители, в связи с чем может возникнуть дополнительный спрос на валюту

В прошлом году гривня вошла в топ-10 самых сильных по отношению к доллару валют благодаря сальдо активных операций НБУ на межбанке — 2,41 млрд долларов США. Впрочем, ближайшие два месяца, по словам экспертов, будут непростыми, а из-за скачка цен на электричество и глобальной инфляции стабильность валютного рынка в Украине может вскоре оказаться под вопросом.

Так, по словам эксперта — аналитика Roboforex Андрея Гойлова, которого цитирует "Сегодня", вскоре энерготрейдеры будут вынуждены закупать топливо дополнительно. Не исключено, что закроются продуктовые предприятия, и в Украину начнут завозить иностранную продукцию. Все это может лишь увеличить спрос на валюту: уже в ближайшее время может случиться девальвация гривни.

Гойлов говорит, что до 14 января доллар может стоить уже 27,70 грн, а евро вырастет до отметки в 31,45 (по состоянию на 11 января — 27,4 и 31,1 грн соответственно).

После этого может произойти еще один скачок: аналитик компании Esperio Александр Болтян говорит, что в грядущие два месяца доллар может вырасти до 28,5 грн. В связи с этим эксперт советует украинцам пока воздержаться от кредитов и новых долгов, а также быть готовыми к возможному инфляционному давлению.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2022 года в Украине произошел ряд финансовых изменений, которые коснулись многих сфер жизни простых украинцев. В частности подросли социальные выплаты, но при этом наблюдается также увеличение тарифов на коммуналку.