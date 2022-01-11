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Доллар и евро замерли, а злотый растет: курс валют на 11 января

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Курс валют в Украине
Курс валют в Украине

НБУ обнародовал курс валют на вторник.

Жизнь в Украине после праздников возвращается в обычный размеренный режим, но валютный рынок пока не спешит демонстрировать какие-либо колебания в стоимости доллара США и евро и после небольшой коррекции в понедельник оставил цену на наиболее популярные иностранные валюты на прежнем уровне.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Несмотря на то, что по состоянию на вторник доллар и евро практически не изменили стоимости, другие иностранные валюты все же показывают колебания. Так на почти пять копеек подрос польский злотый, а британский фунт стерлингов поднялся в цене на 8 копеек.

Курс наиболее популярных иностранных валют в Украине 11 января выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США = 27,4998 грн;
  • 1 евро = 31,116 грн;
  • 1 злотый = 6,8662 грн;
  • 10 российских рублей = 3,6633 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 37,3104 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют в Украине на 11 января
Курс валют в Украине на 11 января

Как сообщалось ранее, с 1 января 2022 года в Украине произошел ряд финансовых изменений, которые коснулись многих сфер жизни простых украинцев. В частности подросли социальные выплаты, но при этом наблюдается также увеличение тарифов на коммуналку.

Теги:
#НБУ #Гривна #Евро #Доллар #Рубль #Курс валют #Злотый
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