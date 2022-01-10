Доллар подорожал, а рубль опустился в цене: курс валют на 10 января

Меньше всего "поднялся" польский злотый, утверждают в Нацбанке

Утро понедельника, 10 января, большинство иностранных валют встречают с небольшим подорожанием относительно гривны. Так, за рождественские выходные доллар прибавил в цене 4 копейки, остановившись на отметке 27,49 грн.

Такие цифры сообщают в Национальном банке Украины.

Отметим, что подорожание коснулось практически всех основных dалют, которые пользуются популярностью в нашей стране. Исключение составил российский рубль, который слегка просел со своей стоимостью.

Итак, на 10 января в Украине установлен такой курс валют:

1 доллар США — 27,49 грн (перед праздниками — 27,45 грн);

(перед праздниками — 27,45 грн); 1 евро — 31,10 грн (ранее — 31,04 грн);

(ранее — 31,04 грн); 1 злотый — 6,81 грн (на утро 6 января — 6,80 грн);

(на утро 6 января — 6,80 грн); 10 российских рублей — 3,60 грн (прежде — 3,62 грн);

(прежде — 3,62 грн); 1 фунт стерлингов — 37,22 грн (предыдущие показатели — 37,17 грн).

С расценками на валюты других государств можно ознакомиться в общем перечне, представленном Нацбанком.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине уже в январе изменится размер пенсий и каких выплат в 2022 году вообще ожидать отечественным пенсионерам.