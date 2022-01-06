Доллар и евро резко подскочили в цене: курс валют на 6 января

Обнародованы валютные расценки на четверг

В четверг, 6 декабря, официальный курс доллара США установлен на уровне 27 гривен 45 копеек по отношению к гривне, что на 15 копеек дороже, чем в предыдущий банковский день. В свою очередь евро также подорожал и достиг отметки в 31 гривну 4 копейки. А это на 27 копеек больше, чем в среду.

Куры валют на своем официальном сайте обнародовал Национальный банк Украины.

Так, согласно предоставленной главным регулятором страны информации, цены на другую иностранную валюту также выросли. Польский злотый "поднялся" на 6 копеек по отношению к гривне, британский фунт стерлингов "взлетел" на 37 копеек. А вот российский рубль остался на предыдущей отметке в 3 гривны 62 копейки по отношению к национальной украинской валюте.

Цены на валюту, которую чаще всего покупают украинцы:

1 доллар США – 27,45 грн (в среду – 27,30 грн);

1 евро — 31,04 грн (вчера — 30,77 грн);

1 злотый — 6,80 грн (накануне — 6,74 грн);

10 российских рублей — 3,62 грн (ранее — 3,62 грн);

1 фунт стерлингов — 37,17 грн (за прошедшие сутки — 36,80 грн)

Детальнее по расценкам на иностранную валюту ниже:

Курсы валют от Нацбанка на 6 января

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинское правительство планирует внедрить в стране налог на дорогие покупки и рассказал подробнее, на что конкретно будет введено новое налогообложение и как будут наказывать "злостных" неплательщиков.