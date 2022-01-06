Долар і євро різко підскочили в ціні: курс валют на 6 січня

Оприлюднено валютні розцінки на четвер

У четвер, 6 грудня, офіційний курс долара США встановлено на рівні 27 гривень 45 копійок відносно гривні, що на 15 копійок дорожче, аніж упродовж попереднього банківського дня. Своєю чергою євро також здорожчав і досяг відмітки у 31 гривню 4 копійки. А це на 27 копійок більше, аніж у середу.

Кури валют на своєму офіційному сайті оприлюднив Національний банк України.

Так, згідно з наданою головним регулятором країни інформацією, ціни на іншу іноземну валюту також зросли. Польський злотий "піднявся" на 6 копійок відносно гривні, британський фунт стерлінгів "злетів" на 37 копійок. А ось російський рубль залишився на попередній позначці у 3 гривні 62 копійки відносно національної української валюти.

Ціни на валюту, яку найчастіше купують українці:

1 долар США — 27,45 грн (у середу — 27,30 грн);

1 євро — 31,04 грн (учора — 30,77 грн );

1 злотий — 6,80 грн (напередодні — 6,74 грн);

10 російських рублів — 3,62 грн (раніше — 3,62 грн) ;

1 фунт стерлінгів — 37,17 грн (минулої доби — 36,80 грн)

Детальніше по розцінках на іноземну валюту нижче:

Курси валют від Нацбанку на 6 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український уряд планує впровадити в країні податок на дорогі покупки та розповів детальніше, на що конкретно буде введено нове оподаткування та як каратимуть українців-"ухилянтів".