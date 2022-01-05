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Долар дорожчає, а євро падає в ціні: курс валют на 5 січня

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Долар дорожчає, а євро падає в ціні: курс валют на 5 січня

Головний регулятор надав оновлені курси валют

У середу, 5 січня, долар США здорожчає до 27 гривень 29 копійок, а євро, навпаки, зменшиться в ціні до 30 гривень 77 копійок у порівнянні попередніми банківськими даними.

Інформацію про оновлені розцінки на валюту Національний банк України (НБУ) розмістив на сторінці свого офіційного порталу.

Так, згідно з наявними даними, головний регулятор країни встановив нову ціну на польський злотий. У середу він здорожчав на одну копійку відносно гривні й тепер коштуватиме 6 гривень 74 копійки.

Британський фунт стерлінгів здешевшав на 4 копійки, а російський рубль поменшав у ціні на 2 копійки щодо національної української валюти.

Розцінки на іноземну валюту, яка найбільше користується попитом серед українців:

  • 1 долар США — 27,29 грн (у вівторок — 27,28 гривні);
  • 1 євро — 30,77 грн (учора — 30,92 гривні);
  • 1 злотий — 6,74 грн (напередодні — 6,73 гривні);
  • 10 російських рублів — 3,62 грн (раніше — 3,64 гривні);
  • 1 фунт стерлінгів — 36,80 грн (минулої доби — 36,84 гривні)

Детальні курси валют від головного регулятора країни на 5 січня:

Розцінки на іноземну валюту від Нацбанку
Розцінки на іноземну валюту від Нацбанку

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 січня 2022 року в Україні знову зросли тарифи на деякі комунальні послуги та детально розповів, скільки і за що саме тепер доведеться платити більше жителям країни.

Теги:
#НБУ #Валюта #Курс гривні #Курс валют #Курс долара #Офіційний курс євро
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