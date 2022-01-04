На яких позиціях гривня після Нового року: курс валют на 4 січня

Розцінки на валюту залишилися незмінними

У перший робочий день 2022 року Національний банк України (НБУ) зберіг позиції всіх основних іноземних валют: долар США у вівторок коштуватиме 27 гривень 28 копійок, а євро вартуватиме 30 гривень 92 копійки. Такі ж розцінки на іноземну валюту були й у п'ятницю, 31 грудня.

Вказану інформацію головний регулятор країни розмістив на своєму офіційному порталі.

Відтак, згідно з опублікованими Нацбанком даними, курс польського злотого відносно національної української валюти у вівторок утримуватиметься на рівні 6,73 грн, британський фунт стерлінгів коштуватиме 36,84 грн, а російський рубль жителі України куплятимуть по 3,64 грн.

Офіційний курс валют на вівторок, 4 січня:

1 долар США — 27,28 гривні;

1 євро — 30,92 гривні;

1 злотий — 6,73 гривні;

10 російських рублів — 3,64 гривні;

1 фунт стерлінгів — 36,84 гривні.

Більш детально ознайомитися з розцінками від НБУ можна нижче:

Скріншот із сайту Національного банку України

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український уряд намагається "врятувати" жителів країни від солодких газованих напоїв введенням додаткового податку.