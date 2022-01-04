На яких позиціях гривня після Нового року: курс валют на 4 січня
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Розцінки на валюту залишилися незмінними
У перший робочий день 2022 року Національний банк України (НБУ) зберіг позиції всіх основних іноземних валют: долар США у вівторок коштуватиме 27 гривень 28 копійок, а євро вартуватиме 30 гривень 92 копійки. Такі ж розцінки на іноземну валюту були й у п'ятницю, 31 грудня.
Вказану інформацію головний регулятор країни розмістив на своєму офіційному порталі.
Відтак, згідно з опублікованими Нацбанком даними, курс польського злотого відносно національної української валюти у вівторок утримуватиметься на рівні 6,73 грн, британський фунт стерлінгів коштуватиме 36,84 грн, а російський рубль жителі України куплятимуть по 3,64 грн.
Офіційний курс валют на вівторок, 4 січня:
- 1 долар США — 27,28 гривні;
- 1 євро — 30,92 гривні;
- 1 злотий — 6,73 гривні;
- 10 російських рублів — 3,64 гривні;
- 1 фунт стерлінгів — 36,84 гривні.
Більш детально ознайомитися з розцінками від НБУ можна нижче:
Раніше "Телеграф" повідомляв, як український уряд намагається "врятувати" жителів країни від солодких газованих напоїв введенням додаткового податку.
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