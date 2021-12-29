У Раді вигадали "рятувати" українців від солодких газованих напоїв новим податком

Податок на солодкі газовані напої впроваджують все більше країн світу

Україна може послідувати за прикладом інших держав та ввести оподаткування солодких газованих напоїв.

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький введення нового податку в державі допоможе "знайти баланс між інтересами споживачів та виробників".

Також Радуцький відзначив, що Комітет ВРУ виступає ініціатором відкритого діалогу щодо введення податку на солодкі газовані напої та готовий працювати над розробкою законодавчих ініціатив в подальшому.

За словами чиновника, все більше країн у світі впроваджують спеціальне оподаткування напоїв. До списку таких держав нещодавно долучилися Казахстан та Ізраїль.

До прикладу, в Ізраїлі новий вид оподаткування повинен набрати чинності вже з 2022 року. Стосуватиметься він напоїв, у складі яких вміст цукру перевищує 5 грамів на 100 грамів рідини. За них споживачі сплачуватимуть додатково по 0,3 євро.

Відзначається також, що за інформацією, яку надала Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), зростання розцінок на солодкі напої хоча б на 20%, тягне за собою суттєве зниження їх споживання серед населення, а також провокує перехід споживачів на "здоровіші" альтернативи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через збільшення витрат на електрику, тепло, газ та податкові збори, в Україні планують підвищити тарифи на водопостачання у 2022 році.