В Раде придумали "спасать" украинцев от сладких газировок новым налогом

Налог на сладкие газированные напитки вводят все больше стран мира

Украина может последовать примеру других государств и ввести налогообложение сладких газированных напитков.

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, введение нового налога в государстве поможет "найти баланс между интересами потребителей и производителей".

Также Радуцкий отметил, что Комитет ВРУ выступает инициатором открытого диалога о введении налога на сладкие газированные напитки и готов работать над разработкой законодательных инициатив в дальнейшем.

По словам чиновника, все большее число стран в мире внедряют специальное налогообложение напитков. К списку таких государств недавно присоединились Казахстан и Израиль.

К примеру, в Израиле новый вид налогообложения должен вступить в силу с 2022 года. Касается он напитков, в составе которых содержание сахара превышает 5 граммов на 100 грамм жидкости. За них потребители будут платить дополнительно по 0,3 евро.

Отмечается также, что по информации, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), рост цен на сладкие напитки хотя бы на 20%, влечет существенное снижение их потребления среди населения, а также провоцирует переход потребителей на "здоровые" альтернативы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за увеличения расходов на электричество, тепло, газ и налоговые сборы, в Украине планируется повысить тарифы на водоснабжение в 2022 году.