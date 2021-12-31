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У переддень Нового року курс долара пішов уверх: курс валют на 31 грудня та 4 січня

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Регулятор встановив оновлений курс на 31 грудня та 4 січня
Регулятор встановив оновлений курс на 31 грудня та 4 січня

Нацбанк змінив курс валют у переддень Нового року

В останній день 2021 року Головний регулятор країни оновив офіційні курси валют та встановив курс долара США на рівні 27 гривень 28 копійок, що на 7 копійок більше, аніж у минулий банківський день. Такі розцінки на валюту будуть дійсними включно по 4 січня 2022 року.

Вказані дані Національний банк України оприлюднив на своєму офіційному порталі.

Відтак, згідно з наявною інформацією, курс євро з 31 по 4 грудня утримуватиметься на позначці у 30 гривень 92 копійки, що аж на 14 копійок дорожче, аніж учора. Що стосується польського злотого, то він за день здорожчав на 4 копійки відносно національної української валюти. Британський фунт стерлінгів збільшився в ціні аж на 26 копійок, а от російський рубль навпаки подешевшав на 4 копійки відносно гривні.

Офіційний курс валют на 31 грудня — 4 січня:

  • 1 долар США — 27,28 грн (у четвер — 27,20 грн );
  • 1 євро — 30,92 грн (упродовж попереднього дня — 30,78 грн);
  • 1 злотий — 6,73 грн (учора — 6,69 грн);
  • 10 російських рублів — 3,64 грн (раніше — 3,68 грн);
  • 1 фунт стерлінгів — 36,84 грн (напередодні — 36,58 грн).

Детальніше переглянути розцінки від Нацбанку можна нижче:

Курси іноземних валют від НБУ
Курси іноземних валют від НБУ

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні суттєво зросли розцінки на мобільний зв'язок та пояснив, кому у 2022 році доведеться платити за дзвінки найбільше.

Теги:
#НБУ #Гривня #Гроші #Курс валют #Курс долара #Офіційний курс євро
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