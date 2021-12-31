В канун Нового года курс доллара пошел вверх: курс валют на 31 декабря и 4 января

Нацбанк изменил курс валют в канун Нового года

В последний день 2021 года Главный регулятор страны обновил официальные курсы валют и установил курс доллара США на уровне 27 гривен 28 копеек, что на 7 копеек больше, чем в прошлый банковский день. Такие расценки на валюту будут действительны включительно по 4 января 2022 года.

Указанные данные Национальный банк Украины обнародовал на своем официальном портале.

Следовательно, согласно имеющейся информации, курс евро с 31 по 4 декабря будет удерживаться на отметке в 30 гривен 92 копейки, что на 14 копеек дороже, чем вчера. Что касается польского злотого, то он за день подорожал на 4 копейки по отношению к национальной украинской валюте. Британский фунт стерлингов увеличился в цене на 26 копеек, а вот российский рубль наоборот подешевел на 4 копейки по отношению к гривне.

Официальный курс валют на 31 декабря — 4 января:

1 доллар США — 27,28 грн (в четверг — 27,20 грн);

1 евро — 30,92 грн (в течение предыдущего дня — 30,78 грн);

1 злотый – 6,73 грн (вчера – 6,69 грн);

10 российских рублей – 3,64 грн (ранее – 3,68 грн);

1 фунт стерлингов – 36,84 грн (накануне – 36,58 грн).

Детальнее просмотреть расценки от Нацбанка можно ниже:

Курсы иностранных валют от НБУ

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