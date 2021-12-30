Доллар и евро упали в цене: курс валют на 30 декабря

Нацбанк обновил официальные курсы

В четверг, 30 декабря, официальный курс национальной валюты по отношению к доллару и евро немного повысился по сравнению с предварительными данными.

Согласно информации, обнародованной Национальным банком Украины, цена на доллар США по отношению к гривне уменьшилась на 1 копейку, а евро — на 6 копеек.

Если подробнее рассмотреть цены на другую иностранную валюту, то польский злотый остался на уровне вчерашнего дня. В четверг он стоит 6 грн. 69 копеек. Британский фунт стерлингов стал дешевле на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. А российский рубль также упал в цене на одну копейку по отношению к гривне.

Курс валют на четверг, 30 декабря:

1 доллар США — 27,20 грн (в среду — 27,22 грн);

1 евро — 30,78 грн (в течение предыдущего дня — 30,84 грн);

1 злотый – 6,69 грн (вчера – 6,69 грн);

10 российских рублей – 3,68 грн (ранее – 3,69 грн);

1 фунт стерлингов — 36,58 грн (накануне — 36,63 грн).

Более подробно по расценкам на иностранную валюту:

Курсы иностранной валюты на 30 декабря

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине планируют внедрить налог на сладкую газировку. Аргументируют такое увеличение цены на напитки возможностью оздоровить украинское население и спровоцировать изменение их предпочтений на более "здоровые".