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Сегодня в Украине резко подорожает мобильная связь: по чьим карманам ударят звонки

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Говорить по мобильному телефону стало дороже
Говорить по мобильному телефону стало дороже

Один из мобильных операторов повышает некоторые свои тарифы почти на 50%

Вслед за повышением цен на продукты в канун Нового года, украинцев в ближайшие дни ожидает и подорожание мобильной связи от оператора Vodafone Украина.

В первой половине декабря компания начала рассылать SMS-сообщения своим абонентам, в которых уведомляла об изменениях с 24 декабря по ряду тарифов.

В частности, 24 декабря с 45 до 55 гривен вырастет стоимость тарифа Vodafone 4G Smart XS, с 85 до 120 гривен — стоимость тарифа Vodafone 4G Smart S+. Правда, в данном случае увеличивается и объем услуг – с 6 до 12 Гб мобильного Интернета и с 200 до 300 минут по Украине.

Также меняются условия международных звонков.

"С 24.12.21 г. пакетные минуты международных звонков, предоставленные в тарифах, не будут действовать для звонков по направлениям +7495 и +7499, а также меняется базовая тарификация по этим направлениям. Стоимость будет 25 грн за 5 мин на день в случае пользования (доступно 20 пакетов в сутки, после их использования стоимость звонков составит 5 грн/мин). Для остальных направлений тарификация звонков за границу остается без изменений", — гласит сообщение на сайте компании.

Тем временем украинцам становится все больше доступных услуг в приложении "Дия". В частности, теперь там можно подать документы на усыновление ребенка.

Теги:
#Интернет #Мобильная связь #Рост цен
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