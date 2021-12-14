Укр

Через "Дию" можно будет подать документы на усыновление ребенка: что известно

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
4
Через "Дию" можно будет подать заявку на усыновление
Через "Дию" можно будет подать заявку на усыновление

В правительстве надеется, что таким образом преодолеют коррупцию и упростят подачу заявок на усыновление

Подать документы на усыновление ребенка можно будет в онлайн-формате. Такую услугу планируют предоставлять в программе "Дия".

Как отмечается на правительственном портале, над разработкой этой функции уже работают два ведомства — Минсоцполитики и Минцифры.

Отмечается, что новая опция позволит упростить процедуру подачи документов для граждан, желающих усыновить ребенка. Ведь сейчас для этого необходимо собрать множество бумажных документов и справок, затем нести их в службу по делам детей и ждать в очередях.

Кроме того, подача документов через "Дию" должна облегчить работу сотрудников профильных служб и ускорить проверку представленных документов. В правительстве предполагают, что это также минимизирует коррупцию.

Минсоцполитики еще только прорабатывает предложения по реализации этого проекта. О его запуске будет уведомлено отдельно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "Дии" появилась возможность сменить место жительства в онлайн-режиме. В настоящее время смена места регистрации находится в тестовом режиме, поэтому с сервисом возможны неполадки.

Теги:
#Усыновление #Документы #Онлайн #ДИЯ #Минцифры
Дия
Украина
В "Дие" случился сбой: пользователи жалуются на пропавшие документы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дия
В "Дие" случился сбой: пользователи жалуются на пропавшие документы
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 13 декабря: увольнение Гогилашвили, новые "желтые зоны"
Дата публикации
Категория
Российские войска
Пять сценариев вторжения в Украину: эксперт рассказал, какие варианты есть у Путина
Дата публикации
Категория
Карантин
Еще две области покидают "красную зону"
Дата публикации
Категория
Теперь уже экс-замминистра Александр Гогилашвили
Паспорт РФ, связь с боевиками «Оплота» и жена-подруга президента: чем известен Александр Гогилашвили