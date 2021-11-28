В "Дие" с 1 декабря начнут тестировать новую услугу: в чем суть
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 148
Регистрация на бета-тест новой услуги уже открыта
На портале государственных услуг "Дия" появится возможность сменить место жительства онлайн и без посещения учреждений. На данный момент Минцифры запускает бета-тест такой возможности.
Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Известно, что бета-тест смены места жительства запустят 1 декабря, а зарегистрироваться на него можно уже сейчас по ссылке.
По словам Федорова, сменить место жительства можно будет онлайн всего за 1 рабочий день и для этого не нужно будет посещать 3 разных учреждения и ждать документов в течение 30 дней. Таким образом место регистрации можно будет сменить из любой точки страны и ехать для этого в родной город не придется.
В Минцифры отметили, что ранее услуга была доступна только в 7 городах, а сейчас ее масштабируют на всю страну.
Помимо этого, как отметил министр, мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или стать на учёт.
Ранее сообщалось, что в "Дие" появился сертификат для переболевших COVID-19. Как его получить — читайте в материале "Телеграфа".
- Дата публикации
-
- Категория
-