Укр

В "Дие" с 1 декабря начнут тестировать новую услугу: в чем суть

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Прописку можно сменить на портале "Дия" Новость обновлена 28 ноября 2021, 11:26
Прописку можно сменить на портале "Дия"

Регистрация на бета-тест новой услуги уже открыта

На портале государственных услуг "Дия" появится возможность сменить место жительства онлайн и без посещения учреждений. На данный момент Минцифры запускает бета-тест такой возможности.

Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Известно, что бета-тест смены места жительства запустят 1 декабря, а зарегистрироваться на него можно уже сейчас по ссылке.  

По словам Федорова, сменить место жительства можно будет онлайн всего за 1 рабочий день и для этого не нужно будет посещать 3 разных учреждения и ждать документов в течение 30 дней. Таким образом место регистрации можно будет сменить из любой точки страны и ехать для этого в родной город не придется.

В Минцифры отметили, что ранее услуга была доступна только в 7 городах, а сейчас ее масштабируют на всю страну.

Помимо этого, как отметил министр, мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или стать на учёт.

Ранее сообщалось, что в "Дие" появился сертификат для переболевших COVID-19. Как его получить — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Регистрация #Онлайн #Место жительства #ДИЯ #Михаил Федоров #Минцифры
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