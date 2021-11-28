В "Дие" с 1 декабря начнут тестировать новую услугу: в чем суть

Регистрация на бета-тест новой услуги уже открыта

На портале государственных услуг "Дия" появится возможность сменить место жительства онлайн и без посещения учреждений. На данный момент Минцифры запускает бета-тест такой возможности.

Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Известно, что бета-тест смены места жительства запустят 1 декабря, а зарегистрироваться на него можно уже сейчас по ссылке.

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По словам Федорова, сменить место жительства можно будет онлайн всего за 1 рабочий день и для этого не нужно будет посещать 3 разных учреждения и ждать документов в течение 30 дней. Таким образом место регистрации можно будет сменить из любой точки страны и ехать для этого в родной город не придется.

В Минцифры отметили, что ранее услуга была доступна только в 7 городах, а сейчас ее масштабируют на всю страну.

Помимо этого, как отметил министр, мужчинам не придется ходить в военкомат, чтобы сняться или стать на учёт.

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